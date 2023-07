Hajduk po preobratu slavil na derbiju, devet aretiranih

Nogometaši Hajduka, med njimi tudi Slovenec Jan Mlakar, so na premieri prvenstva in največjem hrvaškem derbiju na stadionu Maksimir po preobratu premagali Dinamo z 2:1 (0:1).

Dinamo je povedel v 35. minuti, ko je zadel Bruno Petković. Nato je Marko Livaja v 74. minuti izenačil, Rokas Pukštas pa je v 93. zadel za zmago Hajduka z 2:1, ki se je tako velikemu tekmecu maščeval za poraz prejšnji konec tedna, ko je Dinamo v superpokalu slavil z 1:0.

What a start to the new Croatian season for Rokas Pukstas (2004)!



The United States youth star scores a 94th-minute winner for Hajduk Split in the Eternal Derby vs Dinamo Zagreb on the opening night.#NXGN pic.twitter.com/XQst0fFOhh