Haaland se zdravi v Katarju

"Želel se je zdraviti tam, mi smo mu to dovolili. Obkrožen je z zdravniki, ki so ves čas v stiku z našo zdravniško službo. Pričakujemo, da je dovolj pameten in da se bo držal higienskih pravil," je dejal športni direktor Borussie Michael Zorc in dodal, da Norvežana v klubu pričakujejo še pred božičem.

Dvajsetletni napadalec, ki je 32 tekmah za Dortmund dosegel 33 golov, bo zaradi strgane mišice odsoten z igrišč do januarja. Borussia se je brez njega uvrstila v izločilne boje lige prvakov, v prvenstvu pa je trenutno na četrtem mestu.