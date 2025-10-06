Glasgow Rangers ostali brez trenerja

Škotski nogometni velikan Glasgow Rangers se je po petih mesecih razšel s trenerjem Russlom Martinom. Po remiju konec tedna v Falkirku (1:1) ekipa za vodilnim Heartsom na lestvici zaostaja že za 11 točk.

Ekipa niza neuspeh za neuspehom. Nazadnje je v četrtek izgubila v evropski ligi v Avstriji pri Sturmu v Gradcu (2:1). Moštvo iz Glasgowa je v sezoni zmagalo le na eni tekmi, Rangers pa so ostali tudi brez lige prvakov.

Foto: Guliverimage

V nedeljo je situacija eskalirala tudi med navijači. Ti so želeli preprečiti odhod avtobusa s stadiona, trener pa je objekt zapustil le s pomočjo policijskega spremstva. Na neuspehe se je odzvala tudi uprava kluba.

Preberite še: