Avtor:
STA

Ponedeljek,
6. 10. 2025,
10.20

Ponedeljek, 6. 10. 2025, 10.20

Glasgow Rangers ostali brez trenerja

Russell Martin | Russell Martin ni več trener škotskega nogometnega velikana Glasgow Rangers. | Foto Guliverimage

Russell Martin ni več trener škotskega nogometnega velikana Glasgow Rangers.

Škotski nogometni velikan Glasgow Rangers se je po petih mesecih razšel s trenerjem Russlom Martinom. Po remiju konec tedna v Falkirku (1:1) ekipa za vodilnim Heartsom na lestvici zaostaja že za 11 točk.

Ekipa niza neuspeh za neuspehom. Nazadnje je v četrtek izgubila v evropski ligi v Avstriji pri Sturmu v Gradcu (2:1). Moštvo iz Glasgowa je v sezoni zmagalo le na eni tekmi, Rangers pa so ostali tudi brez lige prvakov.

Glasgow Rangers | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

V nedeljo je situacija eskalirala tudi med navijači. Ti so želeli preprečiti odhod avtobusa s stadiona, trener pa je objekt zapustil le s pomočjo policijskega spremstva. Na neuspehe se je odzvala tudi uprava kluba.

