Ganljiva zgodba slepega navijača #video

Mika Kearneyja je širša javnost na Otoku spoznala leta 2018, ko so ga ujele kamere na tekmi lige prvakov med Liverpoolom in Napolijem. Takrat so angleškega navijača posneli po zadetku Mohameda Salaha, ki je Liverpoolu zagotovil napredovanje v izločilne boje. In če smo povsem navajeni, da navijači na vse mogoče načine proslavljajo zadetke, je še toliko bolj v oči padlo slavje dotičnega navijača Liverpoola.

Takrat 26-letni Mike Kearney, ki je skoraj povsem slep, je namreč pozorno poslušal besede svojega bratranca Stephena Garcie, ki mu je slikovito opisoval dogajanje na igrišču. Prizor je takoj preplavil družbena omrežja, Kearney pa je čez noč zaslovel kot eden najbolj znanih navijačev Liverpoola. Kearney še danes obišče skoraj vsako domačo tekmo Liverpoola in kamere ga pogosto ujamejo v objektiv, v Liverpoolu in okolici pa ga ljudje vedno znova prepoznavajo in pozdravljajo.

"Noro je, kar se je dogajalo takrat po tekmi. Vesel sem, kako so se ljudje odzvali. Zame pa je to povsem običajno spremljanje tekem. Rodil sem se s hudo okvaro vida, 'registriran' sem kot slep. Nekaj malega sicer vidim, a ne veliko. A kljub temu sem kot vsak navijač, tudi če ne vidim," pravi Kearney.

Nogometni navijači so prepričani, da je Kearney dokaz tega, kaj je nogomet, z gesto pa se je nato izkazal tudi Liverpool, ki je Kearneyju omogočil, da je spoznal nogometaše Liverpoola. Kearney pravi, da med tekmo na posluša glavnega napovedovalca, temveč raje uživa v atmosferi stadiona in pripovedovanju svojih prijateljev.

Ganljivo srečanje na Anfieldu, potem ko ji je rešil življenje

Za novo ganljivo zgodbo pa so pri Liverpoolu poskrbeli tudi pred kratkim. Na Anfieldu sta se namreč prvič srečala navijač Liverpoola Ethan in Libbie. Libbie so v otroštvu odkrili levkemijo, mladi, sicer goreči oboževalec Redsov, pa ji je daroval kostni mozeg in s tem rešil njeno življenje.

Libbie was diagnosed with leukaemia as a teenager. Her only chance of a cure was a stem cell transplant, which Ethan provided ❤️



Ethan, a huge Red, is surprised by @Alissonbecker and meets Libbie for the first time ❤️



An emotional Dear Liverpool FC, presented by @NIVEAMENUK… pic.twitter.com/NNDELZfUBH — Liverpool FC (@LFC) December 9, 2021

Preberite še: