V živo: vratar Clermonta paral živce zvezdnikom PSG

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Podobno kot nemško je tudi francosko prvenstvo po uvodnih šestih krogih zelo izenačeno: prvi Brest ima 13 točk, osmi Marseille pa devet. Ekipa z južne francoske obale je ta teden menjala trenerja in bo v sedmem krogu v središču pozornosti. Branilci naslova iz Pariza so gostovali pri zadnjeuvrščenem Clermontu. Trener Luis Enrique je poslal v ogenj francosko zvezdniško napadalno trojico Mbappe-Muani-Dembele, a je ostalo pri začetnih 0:0. Vratar gostiteljev Mory Diaw je zbral kar deset obramb, Parižani so se obrisali pod nosom za načrtovano zmago.