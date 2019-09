Bo Monaco le dočakal prvo zmago?

Monaco bo v 7. krogu francoskega prvenstva gostil Nico in lovil prvo zmago v sezoni. Do zdaj je trikrat remiziral in trikrat izgubil. Na drugem torkovem srečanju bo Marseille gostoval pri zadnjeuvrščenemu Dijonu. Preostale tekme bodo v sredo. Amiens Luke Elsnerja bo drugo zaporedno zmago lovil proti Bordeauxu, Nantes Reneja Krhina in Denisa Petrića pričakuje Rennes, St. Etienne Robert Berića pa bo po petih krogih brez zmage drugo v tej sezoni naskakoval proti Metzu.