PSG po prejetem rdečem kartonu zadeval in zmagal, Elsnerjevi v vse zahtevnejšem položaju

Derbi 27. kroga prve francoske nogometne lige med Marseillom in vodilnim PSG je z 2:0 pripadel Parižanom. Ti so od 40. minute (0:0) igrali z igralcem manj, a z goloma Vitinhe in Goncala Ramosa prišli do 18. zmage. Na vrhu imajo 12 točk prednosti pred drugim Brestom, ki je tesno premagal Lorient, Marseille je šele sedmi. Po dobrem začetku sezone je Le Havre slovenskega trenerja Luke Elsnerja v drugem delu padel na realna tla. V nedeljo je izgubil še petič na zadnjih šestih tekmah, z 0:2 proti Montpellieru, in padel na 15. mesto, na katerem je le še točko nad nad cono izpada.