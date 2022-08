Atomski PSG do nove zanesljive zmage

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoski nogometni prvak PSG se je v 2. krogu prvič v tej sezoni predstavil doma. Zvezdniška zasedba Christopha Galtierja je na Parku princev s 5:2 odpravila Montpellier. Dva gola je k zmagi prispeval Neymar, po enega pa povratnik v ekipi Kylian Mbappe, ki je v prvem polčasu zgrešil 11-metrovko, in novinec pri Parižanih Portugalec Renato Sanches. Pod uvodni gol za PSG se je sicer podpisal član gostov Falaye Sacko. V uvodni sobotni tekmi sta Monaco, ki je od 15. minute igral z igralcem manj, in Rennes remizirala (1:1), z istim rezultatom sta se že v petek razšla Nantes in Lille. Miha Blažič bo v nedeljo z Angersom gostoval pri Auxerru.