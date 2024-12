Za konec leta še derbi v kneževini

Medtem, ko je večina francoskih moštev že zaključila z ligaškimi obveznosti, teh še ni konec za Monaco in PSG, ki se bosta zvečer udarila v edini tekmi 16. kroga, ki bo odigrana še v letu 2024. Francoska moštva sicer ta konec tedna čakajo še pokalna srečanja.

Gostitelji dvoboja bodo rdeče-beli iz kneževine, ki bi se z zmago Parižanom pred prazničnim premorom lahko približali na le štiri točke zaostanka, v nasprotnem primeru pa bi lahko PSG ušel že na plus deset. Parižani sicer v tej sezoni v domačem prvenstvu še ne poznajo poraza, slabše pa jim gre v ligi prvakov, kjer so trenutno še vedno na mestih, ki ne vodijo v izločilne boje. Tudi Monaco je po odličnem štartu v najelitnejšem tekmovanju nekoliko popustil in ga trenutno ni med tistimi, ki si bodo zagotovili neposreden nastop v osmini finala.

Preostala srečanja 16. kroga bodo na sporedu med 3. in 5. januarjem prihodnje leto, omenjeni moštvi pa se bosta ravno tisti konec tedna, natančneje v nedeljo, udarili za superpokalno lovoriko.

Francosko prvenstvo, 16. krog (vnaprej odigrana tekma):

Sreda, 18. december:

Lestvica: