PSG prejel tri zadetke, a se na krilih zvezdniškega trojčka vseeno veselil

Lionel Messi je proti Troyesu prispeval zadetek in podajo. Foto: Reuters

Francoski prvak PSG je v soboto v atraktivnem srečanju, na katerem je padlo kar sedem zadetkom, premagal Troyes s 4:3. Med strelce so se vpisali vsi trije člani atomskega napadalnega trojčka Parižanov, Lionel Messi, Neymar in Kylian Mbappe, ki je z 11 zadetki tudi prvi strelec tekmovanja. Marseille bo zvečer gostoval v Strasbourgu.

PSG je s 36 goli najbolj učinkovita ekipa lige. Proti Troyesu je na Parku princev kar dvakrat zaostajal. Goste je že v 3. minuti v vodstvo popeljal Mama Balde, nato je Carlos Soler izenačil v 24. minuti (po podaji Neymarja) in postavil končni rezultati prvega dela. Nadaljevanje je postreglo z atraktivnim dogajanjem. Balde, nogometaš iz Gvineje-Bissau, je poskrbel za novo presenečenje in povedel Troyes v vodstvo z 2:1, nato pa je stvari na svoje mesto postavil zvezdniški trojček Messi-Neymar-Mbappe. Najprej je Argentinec Lionel Messi v 55. minuti izenačil na 2:2, nato je v 62. minuti prispeval podajo za zadetek Brazilca Neymarja (3:2), Kylian Mbappe, z 11 zadetki prvi strelec francoskega prvenstva, pa je z bele točke v 77. minuti povišal prednost na 4:2. Troyes se ni predal in prek Hrvata Anteja Palaverse v 88. minuti postavil končni izid.

Med strelce sta se vpisala tudi Kylian Mbappe in Neymar. Foto: Reuters

Nogometaši Lensa so v 13. krogu francoske lige premagali Toulouse s 3:0 in se utrdili na drugem mestu prvenstvene lestvice. Junak zmage Lensa, ki za vodilnim PSG zaostaja za dve točki ob tekmi več, je bil Lois Openda, ki je dosegel vse tri gole. Pri zadnjih dveh golih mu je podal Alexis Claude-Maurice.

Belgijec Openda je zdaj pri sedmih golih, tri več ima Kylian Mbappe iz PSG, dva več njegov soigralec Neymar in Lillov Jonathan David, enega več pa Lorientov Terem Moffi.

Francosko prvenstvo, 13. krog: Petek, 28. oktober:

Lens : Toulouse 3:0 (0:0) Sobota, 29. oktober:

PSG : Troyes 4:3 (1:1)



21.00 Strasbourg - Marseille Nedelja, 30. oktober:

13.00 Auxerre - Ajaccio

15.00 Brest - Reims

15.00 Monaco - Angers (Miha Blažič)

15.00 Nantes - Clermont

15.00 Rennes - Montepllier

17.05 Lorient - Nice

20.45 Lyon - Lille