Fifa z bogatimi klubi sestankovala o projektu, vrednem 25 milijard

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) se je sestala z nekaterimi vodilnimi evropskimi klubi glede 25 milijard dolarjev vrednega preoblikovanja klubskega svetovnega prvenstva in nove globalne lige narodov, je poročal ameriški časnik New York Times.

Kot pišejo pri omenjenem časniku, je Fifa na sestanek povabila predstavnike madridskega Reala, Manchester Uniteda, Manchester Cityja, Barcelone, Bayerna in Juventusa. "Sestanek nam je omogočil videti resnično zanimanje za celostno reformo klubskega SP in za razvoj novega modela tekmovanja, ki bi pomenilo dobrobit celotni nogometni družini po svetu," so pri časniku navedli izjavo Fife.

Predsednik Fife Gianni Infantino je ponudbo za zdaj še neznanih vlagateljev predstavil pred dvema mesecema. Vlagatelji naj bi bili pripravljeni vložiti 25 milijard dolarjev za obe omenjeni tekmovanji med letoma 2021 in 2033.

Ta predlog je naletel na številne kritike, vključno z Evropsko nogometno zvezo in združenjem evropskih klubov. Kritiki se namreč bojijo, da bi to pomenilo le še bolj natrpan koledar in še večjo razliko med bogatimi in revnimi klubi.