Fifa po sodbi Diarra odpira globalni dialog

Mednarodna nogometna zveza Fifa se je v zvezi z odločitvijo sodišča v primeru Lassane Diarraja odločila, da z vsemi deležniki odpre globalni dialog in poišče ustrezne rešitve. Kot so zapisali pri Fifi, bodo spoštovali odločitev sodišča, ki je v svoji razsodbi ugotovilo, da so pravilniki za prestope nogometašev delno v nasprotju s pravom EU.

Emilio Garcia Silvero, ki je pri Fifi zadolžen za pravne zadeve, je poudaril, da odločitev sodišča potrjuje načelo, da klub ali nogometaš ne moreta enostavno enostransko prekiniti pogodbe. Kljub temu pa je treba prilagoditi pravilnike, predvsem 17. člen, ki pravne in finančne posledice, s tem pa športno tveganje, predvideva tudi za novega delodajalca oziroma klub, ki podpiše pogodbo z nogometašem, ki je brez soglasja ali utemeljenega pravnega razloga zapustil prejšnji klub.

Pri Fifi odločitve sodišča ne vidijo kot poraz, ampak kot priložnost za razvoj. "Fifa vedno podpira razvoj svojih pravilnikov in pri tem upošteva poglede in stališča vseh vpletenih strani. In tudi sodba v primeru Diarra je priložnost za modernizacijo pravilnikov, kar je vse od leta 2016 tudi eden od najpomembnejših ciljev predsednika Giannija Inafantina," so zapisali pri Fifi.

Sindikat nogometašev Fifpro pa je prepričan, da bo odločitev sodišča v svojih temeljih spremenila prestopni sistem. Še več, znano je, da posamezne odvetniške družbe že zbirajo podobne primere, kot je bil primer Diarra, na osnovi katerih bi izterjali odškodnine.

Te bi lahko bile zelo velike in tudi zato se bo Fifa potrudila in se v prihodnjih dneh sestala s predstavniki klubov in nogometašev ter drugih interesnih skupin. "Na osnovi sestankov bomo skupaj ugotovili, kakšne so posledice primera Diarra in kakšne spremembe 17. člena je treba narediti," je Fifa v sporočilu za javnost citirala Garcio Silvera.