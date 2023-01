Kdo je bil najboljši? Fifa pozabila na Oblaka.

Mednarodna nogometna zveza Fifa je razkrila kandidate za nagrade najboljšim posameznikom, trenerjem in ostalim za leto 2022. Prireditev bo na sporedu 27. februarja, glasovanje javnosti bo potekalo do 4. februarja, glasove pa bosta razdelili tudi posebni komisiji pod okriljem Fife. Na seznamu za leto 2022 je po 14 igralcev v moški in ženski konkurenci.

Pri moških so kandidati Argentinca Julian Alvarez in Lionel Messi, Anglež Jude Bellingham, Francoza Karim Benzema in Kylian Mbappe, Belgijec Kevin De Bruyne, Norvežan Erling Haaland, Maročan Achraf Hakimi, Poljak Robert Lewandowski, Senegalec Sadio Mane, Hrvat Luka Modrić, Egipčan Mohamed Salah ter Brazilca Neymar in Vinicius Junior.

Karim Benzema je letos prejel zlato žogo. Je tudi kandidat za osvojitev priznanja Fifa Best. Foto: Reuters

Zlato žogo za nogometaša leta, to je prestižni izbor, ki poteka pod okriljem francoske nogometne revije France Football, je letos prejel Karim Benzema (Real), Jan Oblak pa je v glasovanju za najboljšega vratarja osvojil osmo mesto.

Pri ženskah so kandidatke za najboljšo igralko Španki Aitana Bonmati in Alexia Putellas, Brazilka Debinha, Kanadčanka Jessie Fleming, Norvežanka Ada Hegerberg, Avstralka Sam Kerr, Nizozemka Vivianne Miedema, Američanka Alex Morgan, Francozinja Wendy Renard, Nemki Lana Oberdorf in Alexandra Popp ter Angležinje Beth Mead, Keira Walsh in Leah Williamson.

Posebej bodo podelili tudi nagradi za najboljša vratarja. V moški konkurenci med njimi ni Slovenca Jana Oblaka, so pa zato Brazilca Alisson Becker in Ederson, Maročan Yassine Bounou, Belgijec Thibaut Courtois in Argentinec Emiliano Martinez.

Jan Oblak, ki je prejšnji teden dopolnil okroglih 30 let, se letos ni uvrstil na seznam 10 kandidatov za priznanje vratarja leta po izboru Fife. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Jan Oblak, kapetan slovenske reprezentance in od leta 2014 čuvaj mreže madridskega Atletica, je največji uspeh na izboru Fife za najboljšega vratarja dosegel leta 2020, ko je osvojil tretje mesto. Takrat je zaostal le za Manuelom Neuerjem (Bayern) in Alissonom (Liverpool).

V ženski konkurenci se za nagrado potegujejo Nemki Ann-Katrin Berger, Merle Frohms, Angležinja Mary Earps, Čilenka Christiane Endler, Američanka Alysssa Naeher in Španka Sandra Panos Garcia-Villamil.

Na seznamu kandidatov za naj trenerja so Italijan Carlo Ancelotti, Francoz Didier Deschamps, Španec Pep Guardiola, Maročan Walid Regragui in Argentinec Lionel Scaloni.

Pri ženskah so to Francozinja Sonia Bompastor, Švedinja Pia Sundhage, Nemka Martina Voss-Tecklenburg, Nizozemska Sarina Wiegman ter Angležinji Emma Hayes in Bev Priestman.

Kdo bo nasledil Lewandowskega in Putellasovo?

Fifa bo podelila tudi nagrado za naj navijača ter najlepši zadetek v koledarskem letu 2022 oz. nagrado Puskas. Kandidata sta med 11 izbranimi strelci tudi Brazilec Richarlison in Kylian Mbappe z zadetki s svetovnega prvenstva v Katarju.

Fifa bo po tri finaliste v vsaki od sedmih kategorij objavila v začetku februarja.

Lani je bil za najboljšega okronan Robert Lewandowski. Takrat je nosil še dres Bayerna, v tej sezoni pa je prvi strelec Barcelone in španskega prvenstva. Foto: Guliverimage

Za najboljša nogometaša leta 2021 je Fifa izbrala Poljaka Roberta Lewandowskega (Bayern) in Španko Alexio Putellas (Barcelona). Trener leta je za leto 2021 postal Nemec Thomas Tuchel, takrat še na klopi Chelseaja, in Angležinja Emma Hayes, ki vodi žensko ekipo Chelseaja.