Faraon se je vrnil v Rim

Kot je dejal trener Rimljanov Paulo Fonseca, 28-letni napadalec pri kitajskem klubu, ki je zanj plačal 16 milijonov evrov in za katerega je na 14 tekmah dosegel štiri gole, ni bil zadovoljen, zato se je odločil za vrnitev, poroča AFP.

"El Shaarawy je igralec, ki dobro pozna italijanski nogomet, kar je pomembno. Takoj nam bo lahko pomagal, njegova pomoč pa nam bo prišla še kako prav," je povedal Fonseca, ki pa še vedno ne ve, ali bo klub zapustil bosanski reprezentant Edin Džeko.

Faraon, kot so ga po eksploziji v majici Milana na začetku nogometne poti klicali tega italijanskega nogometaša egiptovskih korenin, je pred igranjem za Rimljane nastopal še za Genovo in Milan, za Italijo pa je do zdaj zbral 28 nastopov.