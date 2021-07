Evropska neznanka za uvod v novo poglavje

Olimpijo danes čaka krstni nastop v novi sezoni. Ljubljančani se bodo za uvod v evropska tekmovanja v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo pomerili z Birkirkaro. Ljubljanska ekipa bo tako kot zadnji slovenski prvoligaš vstopila v novo sezono, v prvem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo je bila namreč kot pokalni prvak prosta, v slovenskem prvenstvu pa je bila nedeljska tekma proti Domžalam zaradi torkovega evropskega obračuna prestavljena.

"Zadovoljni smo z napredkom," pravi Tomislav Tomić. Foto: Grega Valančič/Sportida

Olimpija v novo sezono vstopa z veliko novimi obrazi, ljubljansko ekipo so do zdaj v poletnem prestopnem roku okrepili Sava Petrov, Tomislav Tomić, Mustafa Nukić, Dino Špehar, Almedin Ziljkić, Aldair Djalo in Erik Gliha. Zmaji v sezono 2021/2022 vstopajo z novim trenerjem, to je že pred časom postal Savo Milošević. V pripravah na novo sezono so odigrali pet pripravljalnih obračunov. Najprej so se srečali z Neftchijem in remizirali z 1:1. Sledila sta poraza proti Lokomotivi iz Moskve in Čučaričkemu. Zadnja dva preizkusa so zeleno-beli dobili, in sicer proti Ashdodu in Dekanom.

Prepričani, da bo šlo samo še na boljše

Savo Milošević je pred dobrim mesecem dni sedel na klop Olimpije. Foto: Grega Valančič/Sportida Malteški klub, ki bo nasprotnik Olimpije v drugem krogu, igra v malteški prvi ligi, ki jo je do zdaj osvojil štirikrat, nazadnje v sezoni 2012/13, v evropskih tekmovanjih pa je nazadnje igral v sezoni 2018/19, ko je izpadel v prvem krogu kvalifikacij za ligo Europa, v skupinskem delu kateregakoli od evropskih tekmovanj pa malteško moštvo ni zaigralo še nikoli. Tako kot za Olimpijo bo tudi za Birkirkaro to prva tekma v novi sezoni.

"Strokovni štab je opravil analizo nasprotnika, tako da bomo o Birkirkari vedeli vse, kar se da. V srečanje moramo vstopiti maksimalno, saj vemo, kaj ta tekma in napredovanje pomenita za klub," je pred tekmo dejal Olimpijin Tomislav Tomić. "Zadovoljni smo z napredkom. Okrepili smo se z nekaj kakovostnimi igralci, ki bodo naši ekipi veliko pomenili. 'Zlagamo kocke' in mislim, da bo šlo samo še na boljše," je o pripravah lani tretjeuvrščenega kluba v 1. SNL še dejal Tomić.

Olimpija bo v primeru napredovanja igrala proti makedonskemu Škupiju ali portugalski Santa Clari.

Preberite še: