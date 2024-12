Everton odslej v ameriških rokah

Ameriški milijarder Dan Friedkin je prevzel vodenje Evertona, so v izjavi za javnost zapisali iz vrst devetkratnih angleških nogometnih prvakov. Friedkin ima po novem v lasti 99,5-odstotni delež modrih z Goodison Parka, na čelu kluba pa bo zamenjal iransko-britanskega poslovneža Farhada Moshirija, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Everton je v izjavi zapisal, da je skupina Friedkin in znotraj nje Roundhouse Capital Holdings uradno prevzela skoraj celoten delež kluba.

S tem je po pisanju angleških medijev, med njimi tudi Sky Sports, končano turbulentno obdobje pod lastništvom Moshirija, ki je klub prevzel februarja 2017, januarja 2022 pa si je zagotovil 94-odsotni delež enega najbolj trofejnih angleških klubov.

Everton je vodstvo Premier league v zadnjih 13 mesecih dvakrat kaznovalo zaradi kršenja pravil o dobičkonosnosti in finančni vzdržnosti. V prejšnji sezoni mu je vodstvo tekmovanja vzelo osem točk, a se je klub obdržal med angleško elito.

Everton je v času trajanja prevzema prejel vsa potrebna zakonska dovoljenja vodstva tekmovanja, Angleške nogometne zveze ter Združenja ženskih poklicnih lig. Novi predsednik uprave kluba bo tako postal 59-letni Friedkin, ki je za izvršnega predsednika kluba imenoval Marca Wattsa.

Skupina Friedkin je sicer obljubila "premišljeno in strateško naložbo za krepitev prve ekipe kot eno svojih ključnih prednostnih nalog". Povečati pa želi tudi komercialno vrednost novega stadiona v Bramley-Moore Docku, kamor se bo klub preselil pred začetkom naslednje sezone.

Novi izvršni predsednik kluba Watts je za spletno stran Evertona povedal: "Razumemo, da se je klub več let soočal s pomembnimi izzivi na igrišču in zunaj njega. Zato je naša takojšnja prednostna naloga stabilizacija kluba in izboljšanje rezultatov na igrišču."

"Sprožili smo dokapitalizacijo, da bi zagotovili dokončanje novega stadiona. Vse transakcije pomenijo, da smo bodisi večino Evertonovega dolga pretvorili v kapital bodisi poplačali ali refinancirali pod pogoji, ki so ugodnejši za stabilnost kluba," je še o nekdanjih finančnih zagatah razlagal Watts.

Po mnenju novih lastnikov in vodij kluba je zdaj osnovni finančni položaj precej močnejši, a ostaja še veliko dela pri zagotavljanju skladnosti s pravili o dobičkonosnosti in finančni vzdržnosti elitnega angleškega tekmovanja, piše nemška tiskovna agencija.

