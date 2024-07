V živo: Angleži po loteriji čakajo nasprotnika

Euro 2024, četrtfinale:

Petek, 6. julij:

Turki z veliko podporo

Zadnjega potnika v polfinale bo podal obračun med Nizozemci in Turki. Nemško prestolnico, kjer živi kar 200 tisoč ljudi s turškimi koreninami, je zajela prava nogometna vročica. Turki so bili v osmini finala v Leipzigu boljši od Avstrijcev z 2:1. "Zelo vesel sem, da bom igral v Berlinu pred našimi navijači. Nizozemska je seveda zelo zahteven nasprotnik, ampak verjamemo vase in želimo si v naslednji krog," je dejal turški nogometaš Arda Güler.

Nizoemci ali Turki? Foto: Reuters

Nizozemska, ki se je po porazu proti Avstriji z 2:3 uvrstila v osmino finala kot ena od štirih najboljših tretjeuvrščenih ekip, je prikazala svoj najboljši rezultat v osmini finala, ko je premagala Romunijo s 3:0. "Nekaj smo se naučili iz tekme proti Avstriji," je dejal branilec Denzel Dumfries in dodal: "Prejšnji teden smo imeli veliko pogovorov. Mislim, da nam je šlo zelo dobro. Zelo ponosni smo, ker smo se uspeli vrniti po tekmi z Avstrijo."

Angleži po preobratu in enajstmetrovkah

Tudi tretja tekma četrtfinala na letošnjem evropskem prvenstvu se je prevesila v podaljšek, še drugič pa so potnika v polfinale odločile enajstmetrovke, po katerih so se uvrstitve med najboljše štiri razveselili Angleži. Ti so v rednem delu v 75. minuti po golu Breela Embola zaostajali z 0:1, a je nato podaljšek z zadetkom izsilil Bukayo Saka. V podaljšku ekipi nista zadeli, ob strelih z bele pike pa je bilo natančnih vseh pet angleških nogometašev, medtem ko je pri Švicarjih kot edini zgrešil Manuel Akanji. Zmago Angležev pa je kot zadnji potrdil Trent Alexander-Arnold.

V prvem polčasu prve današnje četrtfinalne tekme vratarja Švice in Anglije nista imela veliko dela, reprezentanci na vrata tekmecev sploh nista sprožili resnejših strelov. Po precej dolgočasni tekmi so Švicarji v drugem polčasu vse resneje in resneje pogledovali proti vratom Angležev, kar se jim je obrestovalo v 75. minuti, ko je mrežo Anglije zatresel Breel Embolo, ki se je v kazenskem prostoru znašel na pravem mestu ob pravem času in s strelom v levi spodnji kot vrat Jordana Pickforda zadel za 1:0.

Švicarji so v 75. minuti povedli. Foto: Reuters

Gareth Southgate je nato skušal takoj ukrepati s trojno menjavo, v ogenj je poslal Luka Shawa, Eberechija Ezeja in Cola Palmerja. Napadalna postavitev se je Angležev obrestovala že šest minut po golu Švice. Declan Rice je podal do Bukaya Sake, ta pa je z roba kazenskega prostora z desne strani natančno meril v levi spodnji kot vrat Švicarjev in ob pomoči vratnice zabil za 1:1. S tem je postavil tudi izid rednega dela tekme, ki se je nato prevesil v dodatni čas.

V podaljšku brez zadetkov, odločili streli z bele pike

V podaljšku so v 95. minuti prvi zapretili Angleži, potem ko je izjemen strel Declana Rica z zadnjimi napori ubranil Yann Sommer. V zaključku podaljška so pobudo znova prevzeli Švicarji, v 119. minuti je z močnim strelom poskusil Zeki Amdouni, a je bil Pickford na mestu. Tudi zatem reprezentanci nista več zadeli.

Kot prvi izvajalec enajstmetrovk se je pred belo piko postavil Cole Palmer, ki je bil zanesljiv, pri Švicarjih pa je odgovornost prevzel Manuel Akanji, a je bil Pickford na mestu. V drugi seriji je za Angleže v polno meril Jude Bellingham, za Švico pa je bil uspešen Fabian Schär. Zatem je za Angleže v polno meril strelec prvega zadetka Bukayo Saka, pri Švicarjih pa je bil natančen Xherdan Shaqiri. Tudi v četrto so bili Angleži uspešni, z bele pike je zadel Ivan Toney, Švico pa je med živimi ohranil Zeki Amdouni. Zmago Angležev pa je nato potrdil Trent Alexander-Arnold.

Jordan Pickford je ubranil poskus Manuela Akanjija Foto: Reuters

Švicarji so sicer na vseh dosedanjih tekmah prikazali zelo kolektivno predstavo, kar pa ne velja za Angleže. Izbranci Garetha Southgata so v skupinskem delu premagali Srbe z 1:0, nato pa remizirali z Danci (1:1) in Slovenci (0:0). V četrtfinale so se prebili po hudem in napornem obračunu proti Slovakom, njihov odpor so zlomili šele v 30-minutnem podaljšku in zmagali z 2:1.

Euro 2024, četrtfinale:

Petek, 5. julij:

Sobota, 6. julij:

Preberite še: