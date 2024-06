V živo: Avstrijci želijo zagreniti življenje Francozom

Četrti dan nogometnega evropskega prvenstva v Nemčiji sta kot prvi na zelenico stopili reprezentanci Romunije in Ukrajine, z nepričakovano visokih 3:0 pa so slavili Romuni. Obračun med Belgijo in Slovaško je poskrbel za prvo večje presenečenje prvenstva, saj so ga z 1:0 dobili Slovaki. V večernem dvoboju se merita Francija in Avstrija.

Euro 2024, 1. krog (skupini D in E)

Ponedeljek, 17. junij

Za uvod v četrti tekmovalni dan sta na zelenico stopili reprezentanci Romunije in Ukrajine. Po nekaj manj kot pol ure brez večjih priložnosti so Romuni povedli v 29. minuti, ko je zadel Nicolae Stanciu. Isti igralec je deset minut kasneje direktno iz kota stresel še okvir vrat.

Nicolae Stanciu je v 29. minuti Romunijo povedel v vodstvo. Foto: Reuters

Kmalu na začetku drugega polčasa je sledil nov šok za Ukrajince, saj je v 53. minuti z natančnim strelom z razdalje vodstvo Romunije podvojil Razvan Marin. Le tri minute kasneje so Romuni prek Andreja Ratiua še enkrat nevarno zapretili, v 57. minuti pa je na semaforju pisalo že 3:0. Najspretnejši po podaji Dennisa Mana je bil Denis Draguš. Zadetek je kasneje potrdil tudi VAR. Ukrajinci so si nato pripravili nekaj priložnosti, najlepšo pa je v sodnikovem dodatku zapravil Roman Jaremčuk, ki je z lobom stresel prečko. Ostalo je pri visoki zmagi Romunije, ki je s tem naredila velik korak k morebitnemu napredovanju v izločilne boje.

V Münchnu razstavili v vojni uničene sedeže ukrajinskega stadiona V Münchnu so pred prvo tekmo ukrajinske nogometne reprezentance proti Romuniji razstavili v ruski invaziji na Ukrajino uničene in poškodovane sedeže z nogometnega stadiona v Harkovu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Začasne razstavne eksponate je razkril nekdanji zvezdnik ukrajinske reprezentance Andrij Ševčenko. "Na igrišču je ena ukrajinska ekipa, a tudi na milijone vojakov, ki bodo ostali in branili Ukrajino. Danes igramo za ljudi, ki branijo naša življenja in našo domovino," je ob tem dejal zdaj 47-letni Ševčenko. Na osrednjem trgu v Münchnu so organizatorji namestili poškodovan del rumeno-modrih sedežev s stadiona Sonjačnji v Harkovu. Objekt so zgradili za potrebe treningov reprezentanc na evropskem prvenstvu leta 2012, ki sta ga gostili Ukrajina in Poljska. Foto: Guliverimage Maja 2022 porušena tribuna opozarja na številne uničene športne objekte v Ukrajini od ruske invazije, ki se je začela februarja 2022. V izjavi za javnost Ukrajinske nogometne zveze so zapisali, da so tribuno doslej razstavljali po vsej Evropi. Nosi namreč sporočilo, da v vojni trpi tudi nogomet. Skupaj je bilo po podatkih ukrajinske zveze v ruski invaziji uničenih 77 nogometnih stadionov, skupno pa več kot 500 športnih objektov, zaradi česar morajo številni ukrajinski športniki pred olimpijskimi igrami v Parizu trenirati v tujini. Uničene sedeže s tribun stadiona v Harkovu bodo razstavili tudi v mestih, kjer bo Ukrajina odigrala naslednji tekmi v okviru skupine E. To bo proti Slovaški 21. junija v Düsseldorfu in 26. v Stuttgartu proti Belgiji. Vir: STA

Slovaki šokirali Belgijce

Ob 18. uri se je nogometno dogajanje nadaljevalo z dvobojem Belgije in Slovaške, že na samem uvodu pa je imel izjemno priložnost Romelu Lukaku, ki se je sam znašel pred Martinom Dubravko, a udaril direktno v slovaškega čuvaja mreže. Nekaj minut kasneje se je Dubravka ponovno izkazal, ko je daleč od vrat preprečil strel Lukakuju, v nadaljevanju akcije pa prestregel predložek. V sedmi minuti pa šok za Belgijo, Slovaki so zabili. Koen Casteels je še odbil strel Juraja Kučke, nato pa se je na pravem mestu znašel Ivan Schranz. Izgledalo je, da je bil morda v prepovedanem položaju, a počasni posnetek je pokazal, da temu ni bilo tako in Slovaki so se veselili vodstva.

Belgijci so nato pritisnili, najlepšo priložnost pa je v 21. minuti zapravil Leandro Trossard, ki je le za las zgrešil cilj. V 40. minuti pa nov nevaren napad Slovakov in izjemen strel Lukaša Haraslina, ki je sprožil z volejem, izkazal pa se je Casteels. Dobro minuto kasneje je sledila nova priložnost za Lukakuja, ki pa je nespretno ustavljal žogo in kljub temu, da je bil spet sam pred Dubravko, na koncu ostal celo brez strela. Na odmor so tako z minimalno prednostjo odšli Slovaki.

Romelu Lukaku je v prvem polčasu zapravil nekaj priložnosti, v drugem pa je oba njegova zadetka razveljavil VAR. Foto: Guliverimage

V drugem polčasu je Belgija pritisnila. Lukaku je v 56. minuti nevarno sprožil in Dubravka je žogo z izjemno vizbil v kot. Po njem pa je Belgija vendarle zabila in izgledalo je, da se je Lukaku oddložil za zapravljene priložnosti v prvem polčasu, a vmešal se je VAR in ostalo je pri vodstvu Slovakov. V naslednjih nekaj minutah sta bila nevarna še Trossard in prvič tudi Johan Bakayoko, a izid se ni menjal.

V 86. minuti so napadi Belgijcev še enkrat obrodili sadove, po podaji Luisa Opende je bil natančen Lukaku. A počasni posnetek je razkril, da si je Openda tekom akcije pomagal z igro z roko in VAR je razveljavil še drugi zadetek Belgije. Belgijci so še pritiskali, a tudi v sedmih minutah sodnikovega dodatka ostali brez zadetka in Slovaki so se podpisali pod prvo večje presenečenje prvenstva.

Na delu še Avstrija in Francija

Večerni dvoboj so bolje začeli Francozi in si na krilih prvega zvezdnika Kyliana Mbappeja v deveti minuti priigrali tudi prvo priložnost, a vratar Avstrije Patrick Pentz je bil na mestu.

