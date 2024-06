Hrvaška "invazija" na Berlin: "75 tisoč Hrvatov proti pet tisoč Špancem"

Evropsko prvenstvo v nogometu se je v petek začelo z zanesljivo zmago domačinov Nemcev. Danes bodo na sporedu še preostala tekma prvega kroga v skupini A ter oba obračuna skupine B. Ob 15. uri se bosta v okviru prve pomerili Madžarska in Švica, v skupini B pa ob 18. uri sledi poslastica med Španijo in Hrvaško. Ob 21. uri pa bosta na delu še Italija in Albanija. Slovenija bo prvo tekmo prvenstvo odigrala v nedeljo ob 18. uri proti Danski.

Euro 2024, 1. krog (skupini A in B)

Sobota, 15. junij:

Poslastica v Berlinu

Največ oči nogometnih navdušencev bo danes uperjenih v Berlin, kjer se bosta ob 18. uri pomerili Hrvaška in Španija. Na treh od zadnjih petih srečanj med Španijo in Hrvaško je bilo doseženih vsaj pet golov. Zadnja zmaga La Roje v podaljšku s 5:3 na Euru 2020 je druga tekma z največjim številom zadetkov v zgodovini Eura, potem ko je Jugoslavija leta 1960 premagala Francijo s 5:4.

Španija je edina ekipa, ki je zmagala na zaporednih izvedbah Eura, in sicer v letih 2008 in 2012, vendar je od takrat zmagala le dvakrat na izločilnih tekmah na petih velikih turnirjih. Španija je imela večjo posest žoge od svojih nasprotnikov na zadnjih 136 zaporednih tekmah, nazadnje je imela manj žoge v svoji lasti, ko je v finalu Eura 2008 premagala Nemčijo (46-54). Eden od članov njihove ekipe za Euro 2024, Lamine Yamal, takrat ni bil star niti leto dni.

Španija je premagala Hrvaško tako na Euru 2020 kot v finalu lige narodov 2022/23. A današnji obračun bo poglavje zase in Španci se zavedajo kakovosti, ki jo predstavljajo možje Zlatka Dalića. Obe strani se dobro poznata, saj bo to že četrto zaporedno evropsko prvenstvo, na katerem si bosta nasproti stali omenjeni ekipi. Španija je dobila dve od prejšnjih treh tekem s Hrvaško (5:3 na Euru 2020, 1:0 na Euru 2012), medtem ko je bila na Euru 2016 poražena z 1:2.

Španski kapetan Alvaro Morata je dejal, da bo sobotna tekma med Hrvaško in Španijo na uvodu Eura v skupini B težka za obe ekipi. Hrvaška je bila leta 2018 v finalu svetovnega prvenstva, leta 2022 v polfinalu svetovnega prvenstva in leta 2023 v finalu lige narodov. "Hrvaška zna igrati in tekmovati, to je njihova glavna vrlina, kar se kaže tudi s tem, da so že leta v samem vrhu. Njihovi igralci imajo neverjeten tekmovalni gen za tako majhno državo, kot je njihova. Ampak tudi Španija je motivirana, tako da bo obema težko," je dejal 31-letni napadalec Atletica iz Madrida.

Hrvati imajo v Berlinu številčno podporo. Foto: Guliverimage

"Veselim se te tekme. Proti Špancem smo igrali že večkrat, odločale bodo podrobnosti, treba bo paziti. Nikoli se ne naveličaš igranja tako velikih tekem. V zadnjih nekaj letih smo pokazali, da sodimo v sam vrh, veselimo se turnirja in upam, da nam uspe kaj velikega. Španija je res dobra ekipa. Prej sta bila baza za igralce morda bolj Barcelona in Real, danes pa večinoma drugi klubi. Trener daje priložnost drugim igralcem, ki so imeli dobre sezone. Talent, vsestranskost, hitrost, moč ... To so njihove prednosti. Zagotovo so eni izmed favoritov. Upam, da bomo pravi in ​​potem mislim, da lahko dosežemo dober rezultat," je pred srečanjem dejal izkušeni Luka Modrić, ki bo imel s soigralci v Nemčijo tudi številčno pomoč navijačev.

Španska Marca poroča, da naj bi hrvaški navijači že preplavili nemško prestolnico. "75 tisoč Hrvatov proti pet tisoč Špancem na ulicah Berlina," je naslov na Marci. "V teku je hrvaška invazija na Nemčijo. Jasno je, da tribune ne bodo na strani Španije, a Euro je treba zmagati na zelenici." Berlin je sicer že od petka zjutraj "okupiran" s strani Hrvatov. Ta ima v Nemčiji ogromno podpore, saj naj bi tam živelo okoli 450 tisoč Hrvatov.

Za ogrevanje se bo dogajalo v Kölnu

Še pred tem bo ob 15. uri v Kölnu na sporedu obračun Madžarske in Švice. Švicarji so dobili šest od zadnjih devetih tekem proti Madžarski, zadnji poraz so okusili novembra 1998 na prijateljski tekmi v Budimpešti. A Madžarska je bila v kvalifikacijah za Euro 2024 neporažena, saj je na svojih petih tekmah zmagala in na treh remizirala, izkazal se je Dominik Szoboszlai s štirimi goli in tremi asistencami. Upajo, da jim bo kvalifikacijska forma dala spodbudo, ki jo potrebujejo, da izboljšajo svoj izkupiček le ene zmage v devetih tekmah na evropskih prvenstvih v zadnjih treh nastopih na Eurih v letih 1972, 2016 in 2020.

Madžarska se bo pomerila s Švico. Foto: Guliverimage

To bo prva tekma med Madžarsko in Švico po oktobru 2017, ko je Švica s 5:2 zmagala v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Baslu. Sicer pa bo to šele drugo srečanje med Madžarsko in Švico na velikih tekmovanjih, po zmagi Madžarov z 2:0 na svetovnem prvenstvu leta 1938. Švicarji se nadejajo uvrstitve v drugi krog tekmovanja še na tretjem zaporednem evropskem prvenstvu, ob tem bo veliko stavila na tri nogometaše, ki so v klubski sezoni osvojili naslove na državnih prvenstvih – Granit Xhaka (Bayer Leverkusen), Manuel Akanji (Manchester City) in Yann Sommer (Inter).

Italijani branijo naslov. Foto: Reuters

Prvič pa bodo danes na delu tudi branilci evropskega naslova Italijani, ki se bodo ob 21. uri na Signal Iduna Parku v Dortmundu pomerili z Albanijo. Azzurri želijo po Španiji (2008, 2012) postati šele druga ekipa v zgodovini, ki je uspešno ubranila naslov evropskega prvaka. Italijanska izbrana vrsta se na prvi tekmi nadeja treh točk, vse drugo bi bilo veliko presenečenje. Albanija šele drugič nastopa na evropskem prvenstvu in prvič po Euru 2016, ko je izpadla v skupinskem delu, ko je zasedla tretje mesto za Francijo in Švico. To bo prvo srečanje Italije in Albanije na velikem tekmovanju, Italija je zmagala na vseh štirih prejšnjih srečanjih z Albanijo (7 golov za, 1 proti), ki so bila vsa odigrana od leta 2014 naprej.