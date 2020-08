Etična komisija Fife od leta 2017 dosmrtno suspendirala osemindvajset oseb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Etična komisija Mednarodne nogometne zveze (Fifa) je od leta 2017 dosmrtno suspendirala osemindvajset oseb, je zapisano v danes objavljenem poročilu od delu Fife. To je skoraj polovica od vseh 56 uvedenih sankcij, največ kazni pa je bilo povezanih s podkupovanjem in korupcijo.

Kar šesterica kaznovanih je bila v samem vodstvu, v izvršnem odboru ali svetu Fife, 29 pa predsednikov nacionalnih nogometnih zvez. Med 1. julijem 2017 in 30. junijem 2020 so morali obsojeni na kazni plačati še 21,3 milijona evrov.

V tem obdobju je vodenje odbora za sankcije vodil Grk Vassilios Skouris, nekdanji predsednik evropskega sodišča, ki je 1. julija 2017 nasledil nemškega sodnika Hansa Joachima Eckerta. Ta ni mogel več opravljati teh nalog.

Predsednik Fife Gianni Infantino si je prizadeval še za druge spremembe, tako je Kolumbijka Maria Claudia Rojas prevzela vodenje preiskovalne skupine od švicarskega pravnika Cornela Borbelyja.

Prejšnji teden je Fifa objavila, da je Rojasova ustavila predobravnavno preiskavo proti Infantinu o njegovih domnevno skrivnih sestankih s švicarskim tožilcem Michaelom Lauberjem. Švicarsko tožilstvo preiskavo sicer nadaljuje.

Lauber je namreč po ugotovitvah tožilstva prikril sestanek in lagal svojim nadzornikom, medtem ko je njegov urad preiskoval obtožbe o korupciji v zvezi s Fifo, vključno s tem, kako sta Rusija in Katar pridobila organizacijo svetovnega prvenstva v nogometu v letih 2018 in 2022.

