Šestinpetdesetletni Eric Cantona je brezkompromisno udaril po organizatorjih letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva, ki ga bo med 20. novembrom in 18. decembrom gostil Katar.

"Mundial bo grozljivka, ki je ne bom spremljal," je napovedal v objavi na družbenih omrežjih, ki jo je označil s ključnikom Bojkot mundiala 2022. "Že kot otrok sem vedno rad spremljal svetovno prvenstvo, težko sem ga čakal in spremljal sem ga s strastjo. A to svetovno prvenstvo ne bo imelo nikakršnega pomena. Še huje, nenormalno je. Katar ni nogometna država, nima strasti in nima okusa. To je prava ekološka katastrofa, z vsemi temi stadioni in klimatskimi napravami. Kakšna norost, kakšna neumnost," je Cantona zapisal na družbenih omrežjih.

"To je grozljivka. Koliko tisoč ljudi je umrlo zato, da so se zgradili stadioni, ki bodo dva meseca zabavali ljudi. In to nikogar ne zanima. V tej maškaradi ne bom sodeloval, ne glede na to, ali bo Francija izgubljala ali zmagovala. So stvari, ki so pomembnejše od nogometa," je zapisal sloviti nogometaš, ki je francosko reprezentanco odigral 45 tekem in zabil 20 golov. V karieri, ki jo je končal že pri 31 letih, je igral za klube Auxerre, Marseille, Bordeaux, Montpellier, Nimes, Leeds in Manchester United.