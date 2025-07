Velesile za finale, triler je bil že na dveh četrtfinalnih tekmah

Na ženskem nogometnem evropskem prvenstvu v Švici poteka še boj za kolajne. Polfinalna dvoboja, ki bosta potekala v torek in sredo, sta Anglija – Italija in Nemčija – Španija.

Angležinje igrajo za drugi zaporedni naslov, v četrtfinalu pa so Švedinje premagale šele po streljanju 11-metrovk. Italijanke so med štiri najboljše napredovale po zmagi nad Norveško, ki je bila v skupinskem delu neporažena.

V sredinem polfinalnem paru se bodo pomerile rekorderke Nemke, ki so evropski naslov osvojile osemkrat, in aktualne svetovne prvakinje Španke. Zadnje so v četrtfinalu premagale gostiteljice Švicarke, Nemke pa so bile po strelih z bele točke boljše od Francozinj.

EP v nogometu (Ž), polfinale:

Torek, 22. julij:

Sreda, 23 julij: