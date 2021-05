Enrique "pozabil" na Ramosa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dolgoletnega kapetana španske nogometne reprezentance Sergia Ramosa ni na seznamu 24 igralcev, na katere bo računal selektor furie Luis Enrique na evropskem prvenstvu, ki bo od 11. junija do 11. julija, danes poročanje španskih medijev povzemajo tiskovne agencije. V španski reprezentanci tako ne bo niti enega igralca Reala, kar se še ni zgodilo.

"Šlo je za težko odločitev, a Ramos od januarja še ni igral in skoraj ni treniral," je svojo odločitev na današnji novinarski konferenci pojasnil glavni strateg španske enajsterice Luis Enrique.

"Včeraj sem ga poklical in bilo je težko. Počutim se slabo, ker je pravi profesionalec in je zelo pomagal reprezentanci. In še bo lahko pomagal v prihodnosti. Zdaj pa moram poiskati boljšega za ekipo," je dodal.

Brez Ramosa prvič po letu 2004

Ramos je bil na prisilnem dopustu zaradi poškodbe skoraj ves konec sezone, za madridski Real pa je letos odigral le pet tekem.

Utrpel je poškodbo desnega stegna, nato še leve noge, nato je zbolel za covidom-19 in na koncu utrpel še poškodbo spodnjega dela leve noge. Vendar naj bi vse poškodbe že saniral, a dejstvo ostaja, da ni v najboljši formi.

Euro bo tako prvi veliki turnir po letu 2004, ko tudi ni bil vpoklican, na katerem bo Španija igrala brez enega najboljših branilcev španskega nogometa.

Povabljen pa v Franciji rojeni nogometaš z baskovskim poreklom

Povabilo v reprezentanco pa je dobil branilec Manchester Cityja Aymeric Laporte, ki so mu po izredni naturalizaciji in pridobitvi španskega državljanstva prižgali zeleno luč za igranje v dresu s španskim grbom. V Franciji rojeni nogometaš z baskovskim poreklom je bil že trikrat vpoklican v francosko reprezentanco, a za galske peteline ni odigral niti ene tekme.

Na seznamu so vratarji David De Gea, Unai Simon, Robert Sanchez, branilci Jose Gaya, Jordi Alba, Pau Torres, Aymeric Laporte, Eric Garcia, Diego Llorente, Cesar Azpilicueta, Marcos Llorente, igralci zvezne vrste Sergio Busquets, Rodri, Thiago Alcantara, Pedri, Koke, Fabian Ruiz ter napadalci Gerard Moreno, Alvaro Morata, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Adama Traore in Pablo Sarabia.

