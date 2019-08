El Nino v družbi prijateljev igralski karieri pomahal v slovo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zdaj že nekdanji nogometni napadalec Fernando Torres, ki je s Španijo osvojil naslov svetovnega in evropskega prvaka, je včeraj odigral svojo zadnjo tekmo. 35-letni Torres je igralsko kariero končal na Japonskem, v zadnjem letu je igral za ekipo Sagan Tosu, s katero je na zadnji tekmi izgubil z 1:6 proti Vissel Kobu, za katerega med drugim igrata tudi Andres Iniesta in David Villa.

"Nikoli si nisem predstavljal, da se bom poslovil v družbi dveh dobrih prijateljev. Iskal sem tisti pravi posebni trenutek, v katerem bom končal kariero in mislim, da sem izbral odličnega," je po koncu kariere povedal Fernando Torres, ki ostaja na Japonskem. Za ekipo Sagan Tosu, ki se v japonskem prvenstvu bori za obstanek, bo opravljal vlogo svetovalca.

"Rad bi se zahvalil celotni Japonski in vsem pri klubu, ki so mi od prvega dne pomagali in mi stali ob strani. Japonska je čudovita dežela, dali ste mi občutek, da sem del vaše družine. Od danes naprej bom svetovalec predsedniku kluba, da bo Sagan Tosu vsak dan boljši klub. Rad bi, da boste ponosni na klub in se nekega dne z nami veselili naslova japonskega prvaka," s pohvalami na račun svojih delodajalcev ni skoparil El Nino.

Nekdaj med najboljšimi na svetu

Španski napadalec Fernando Torres je pred leti spadal med najboljše igralce na svetu, po odhodu iz Liverpoola, kjer je na 142 tekmah dosegel 81 golov, pa se je preselil v Chelsea in začel tako nihati v formi, da je izgubil stik s svetovno elito. Iskal jo je v Milanu, se vrnil k matičnemu klubu Atleticu, kjer je ostal veliki ljubljenec navijačev, a ni več nikoli ponovil predstav, s katerimi si je v mlajših letih izklesal status enega najučinkovitejših in najbolj neustavljivih napadalcev na svetu. Za špansko izbrano je El Nino dosegel 38 zadetkov, kar ga uvršča na tretje mesto najboljših strelcev.

Po koncu tekme je Torresa preko videosporočila nagovori tudi nekdanji soigralec pri Liverpoolu Steven Gerrard. "Čestitke za izjemno kariero, želim ti vse najboljše za prihodnost. Ko sem igral s tabo, je bila moja igra na drugem nivoju. Rad sem igral s tabo, užival sem v trenutkih na igrišču in ob njem. Pogrešam te čase," je nekdanjega soigralca nagovoril Anglež.

Čestitke in zahvale so deževale tudi na družbenih omrežjih:

Qué orgullo estar al lado de estas dos personas y vivir un momento así! ❤️⚽️🇪🇸 pic.twitter.com/QTefjBMTqa — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) August 24, 2019

Hoy te despides del fútbol @Torres. Hoy cierras una etapa de tu vida de la que te puedes sentir muy orgulloso. Gracias por todo lo que nos has dado y por poder disfrutar de un compañero como tú. Eres grande Fernando!! 🔝⚽ pic.twitter.com/6zbQEpZJl2 — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 23, 2019

Fernando @Torres, siempre serás nuestro Niño. ¡Todos los atléticos estamos muy orgullosos de ti!#AúpaAtleti — Atlético de Madrid (@Atleti) August 23, 2019

Frank Lampard pays a perfect tribute to Fernando Torres, who retired today. 👏 pic.twitter.com/HQN1t7DdJJ — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) August 23, 2019

Preberite še: