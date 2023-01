V Atenah odjeknila eksplozija, napadli prostore navijačev Panathinaikosa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prostori navijačev Panathinaikosa so bili napadeni že večkrat v preteklosti. Foto: Reuters

Eksplozivno telo sta v zgodnjih jutranjih urah odvrgla neznanca na motorju, je razvidno iz posnetkov okoliških varnostnih kamer, ki so jih objavili grški mediji. Eksplozija je poškodovala osem lokalov, sedem domov in dve vozili, je ugotovitve policije povzela grška tiskovna agencija Ana.

En bomb placeras utanför Panathinaikos fan club i Marousi och detonerar natten till torsdag. Av möjligen Panathinaikos fan.. pic.twitter.com/7gzlR2ZDxt — A.Leven (@a_leven_) January 12, 2023

Med poškodovanimi objekti so bili tudi prostori navijačev Panathinaikosa. Policija preiskuje nov primer nasilja med navijaškimi skupinami v grškem nogometu, ki je precej pogost pojav. Danes napadeni prostori so bili tako po poročanju AFP v preteklosti že tarča napadov.

Najboljši v prvenstvu, v sredo oba strelca Slovenca

Panathinaikos se poteguje za prvi državni naslov po letu 2010. Foto: Guliver Image Za vodilni klub grške lige sicer igra tudi trojica slovenskih reprezentantov, to so Adam Gnezda Čerin, Benjamin Verbič in Andraž Šporar. Klubski velikan iz Aten je prvi poraz v tej sezoni v domačem prvenstvu doživel šele konec prejšnjega tedna, v sredo pa se je brez težav uvrstil v četrtfinale pokalnega tekmovanja. Tudi na povratni tekmi je premagal Volos.

Na prvi tekmi je bil 15. decembra boljši s 3:0, med strelce pa so se vpisali vsi trije slovenski legionarji, zgodba pa se je skoraj ponovila tudi na drugi tekmi. PAO je bil na njen boljši z 2:0, tudi tokrat pa so se na seznam strelcev vpisali le Slovenci. V polno sta zadela Adam Gnezda Čerin (40.) in Andraž Šporar (80. minuta). Panathinaikos se bo v četrtfinalu pokala pomeril s solunskim Paokom, pri katerem se dokazuje Jasmin Kurtić.