Eintracht mučil Barcelono, na Nou Campu bi moralo biti drugače

Prejšnji četrtek je 48 tisoč navijačev Eintrachta Barceloni pripravilo pravi pekel. Za ponos Katalonije je prišla odrešitev za vsaj nekoliko lažje delo šele v 66. minuti, ko je za 1:1 zabil Ferran Torres. V domačem prvenstvu sicer Katalonci nadaljujejo odličen niz, saj so neporaženi že zadnjih 15 tekem. To je trenutno najdaljši niz brez poraza katerekoli ekipe v peterici največjih evropskih nacionalnih lig. Eintracht, ki v Evropi to sezono sploh še ni izgubil, je doma manj uspešen. Na lestvici bundeslige so zgolj deveti, minuli konec tedna pa so izgubili s Freiburgom.

Barcelona ima iz evropske lige že dve podobni izkušnji. Ko je na prvi tekmi z Napolijem igrala 1:1 in z Galatasarayem 0:0, je nato povratno dobila in se uvrstila naprej. To bo 16. povratna tekma Barcelone na domačem stadionu v kateremkoli evropskem tekmovanju, potem ko je na prvi tekmi igrala 1:1. In doslej so izpadli samo dvakrat.

Zmagovalec tega dvoboja bo v polfinalu igral z boljšim iz obračuna West Ham - Lyon, kjer je bilo prav tako na prvi tekmi 1:1.

Atalanta, za katero spomladi Josip Iličić na igra (prejšnji teden je začel trenirati), bo ob 18.45 gostila Leipzig s Kevinom Kamplom. Tudi na tej tekmi je bilo prejšnji teden 1:1.

Liga Europa, četrtfinale (prve tekme):



Četrtek, 14. 4.:

18.45 Atalanta - Leipzig /1:1/

21.00 Barcelona - Eintracht Frankfurt /1:1/

21.00 Rangers - Braga /0:1/

21.00 Lyon - West Ham /1:1/



// rezultat prve četrtfinalne tekme