"Priložnost za delo s to nadarjeno, tesno povezano skupino igralcev je nekaj, česar se veselim. Pomagal sem Trinidadu in Tobagu do polfinala zlatega pokala CONCACAF leta 2000, bil kapetan ekipe na svetovnem prvenstvu 2006 in bil pomočnik trenerja, zato sta moja ljubezen in predanost moji reprezentanci dobro dokumentirana. Kot igralec sem doživel nekaj neverjetnih trenutkov v dresu Trinidada in Tobaga, s to ekipo pa verjamem, da bom te lahko ponovil kot glavni trener," je ob imenovanju dejal Yorke.

Posebnih trenerskih izkušenj nima. Če je kot igralec nosil drese Manchester Uniteda, Blackburna, Birminghama, Aston Ville, Sunderlanda in Sydneya, pa je na trenerski klopi pol leta sedel le pri avstralskem Macarthurju.

