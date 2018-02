Srbski napadalec podpisal za Olimpijo in vrgel rokavico Mariboru

Srb Dragan Mrdja novi napadalec Olimpije

Nogometni klub Olimpija je sklenil sodelovanje s 34-letnim srbskim napadalcem Draganom Mrdjo. Nekdanji srbski reprezentant se je v zadnjih sezonah dokazoval na Japonskem, kjer se je družil tudi s slovenskimi nogometaši. Pogodbo z zmaji je sklenil do konca sezone, ob podpisu pa ni skrival optimizma. "Maja želim dvigniti obe lovoriki," si je zadal cilj, da z Olimpijo postane državni prvak in pokalni zmagovalec.

Dragan Mrdja (srbsko Dragan Mrđa) je za srbsko izbrano vrsto nastopil 14-krat in dosegel dva zadetka. Foto: NK Olimpija Ljubljana

Ljubljančani so okrepili napad, s tem pa so se tudi okrepile govorice o tem, da bi lahko ganski najstnik Abass Issah, za katerega se zanima član lige MLS Columbus Crew in zanj po pisanju ameriških medijev Olimpiji ponuja več kot dva milijona evrov, v kratkem zapustil zeleno-bele. Novi napadalec Olimpije je 34-letni Srb Dragan Mrdja.

Pod taktirko Stojanovića postal srbski prvak

Nekdanji slovenski selektor Slaviša Stojanović je leta 2014 popeljal Crveno zvezdo do naslova srbskega prvaka. Foto: Sportida V zadnjih treh sezonah in pol je igral na Japonskem, kjer je pri klubu Omiya Ardija sodeloval tudi z dvema slovenskima nogometašema, Zlatanom Ljubijankićem in Nejcem Pečnikom, njegov "sosed" v Saitami pa je bil zdajšnji soigralec pri zeleno-belih, kapetan Olimpije Branko Ilić.

Pred tem je nekdanji srbski reprezentant Mrđa branil tudi barve Crvene zvezde, pri kateri je sodeloval s trenerjem Slavišo Stojanovićem, pa tudi Pečnikom in branilcem Dejanom Kelharjem.

Rdeče-beli so postali srbski prvaki, nato pa se je srbski napadalec odpravil na Japonsko. V tujini se je mudil tudi v Švici (Sion), Rusiji (Himki) in Belgiji (Lierse, Zulte Waregem), na Japonskem pa je branil tudi barve Shonana.

Maja želi dvigniti obe lovoriki

Milan Mandarić je prepričal nekdanjega srbskega reprezentanta. Foto: Vid Ponikvar "Imel sem kar nekaj možnosti, a sem se po konkretnih pogovorih odločil za Olimpijo. Ljudje v klubu so mi predstavili svoj projekt, nasploh pa me veseli, da je klub od prihoda Milana Mandarića resen kandidat za osvajanje lovorik. Prav to me je prepričalo v prestop v Ljubljano, saj želim maja dvigniti dve lovoriki," je dejal Mrdja, ki se lahko pohvali z impresivno statistiko.

Gole je dosegal povsod, kjer je igral. "Jasno je, da navijači od mene pričakujejo gole. Upam, da jih bom dosegel kar nekaj, a v prvi vrsti je pomemben klub, pomembna je Olimpija. Če bomo osvojili obe lovoriki, bo naš in moj cilj izpolnjen," je za klubsko stran dejal Srb, ki je državni dres oblekel 14-krat in za člansko srbsko izbrano vrsto med letoma 2008 in 2014 dosegel dva zadetka.

V dresu Olimpije bo debitiral v nedeljo, ko se bodo Ljubljančani na zadnji pripravljalni tekmi v Turčiji pomerili z beloruskim prvoligaškim klubom Dinamo Minsk. Za mesto v napadu poleg Mrdje in Abassa konkurirajo še Leon Benko, Andres Vombergar, Nathan Oduwa in Kingsley Boateng.