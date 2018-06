Dončič za trenerskim krmilom NK Triglav Kranj

"Vesel sem priložnosti, gre za velik napredek v moji karieri," se novega iziva veseli Dejan Dončič.

"Ta korak predstavlja nadaljevanje mojega dosedanjega dela z mladimi igralci na najvišji ravni slovenskega klubskega nogometa. Kader sem si zelo dobro ogledal, vse igralce izjemno dobro poznam, večino še iz časov, ko so igrali ali pa še igrajo za mlajše selekcije slovenske reprezentance.

Gre za zelo mlado, talentirano, karakterno ekipo, ki ima veliko pozitivne energije, kar so pokazali tudi v zadnji polovici prvenstva in na obeh kvalifikacijskih tekmah. Zagotovo je primarni cilj postati stabilen prvoligaš. Vsekakor nameravam kar najbolj vključevati mlade talentirane igralce iz vrst mladinske šole. Moja vizija je, da bo ekipa igrala hitro, agresivno in odgovorno," je svoje načrte ob podpisu pogodbe razkril 45-letni nekdanji nogometaš, ki se že vrsto let ukvarja s trenerskim delom.

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Kdo je Dejan Dončič? Ljubljančan Dejan Dončič je v mladosti tudi sam aktivno igral nogomet, a se je že kot relativno mlad zapisal trenerskemu delu. Zadnjih 13 let je delal za NK Domžale, kjer je v zadnjih šestih sezonah opravljal tudi delo vodje mladinskega centra. V mladinskih kategorijah je osvojil vse lovorike, na klopi bordo-belih pa se bo premierno spopadel z delom glavnega trenerja na članski ravni.

Kot so sporočili iz NK Triglav Kranj so Dončiča spremljali že dlje časa. "Gre za vrhunskega trenerja, ki je pustil ogromen pečat v prejšnjem klubu. Znan je po delu z mladimi, NK Triglav Kranj pa ima veliko bazo nogometašev rojenih med letoma 1995 in 2000. Dejanovi rezultati govorijo zase, ob tem je bil tudi pomočnik v prvoligaškem nogometu, zato mu izkušenj ne manjka. To je lepa priložnost, da nadgradimo dolgoročno vizijo kluba. Ekipa je pokazala kakovost, ta trend želimo nadaljevati in prepričan sem, da bomo zgodbo še naprej peljali na najboljši način," ga je z izbranimi besedami opisal nekdanji glavni trener, danes (spet) športni direktor Siniša Brkič. Po poročanju EkipeSN naj bi se umaknil zaradi zdravstvenih težav.