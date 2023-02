Domenico Tedesco na belgijski klopi nasledil Martineza

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski trener Domenico Tedesco je postal novi selektor belgijske nogometne reprezentance, je na svoji spletni strani sporočila tamkajšnja zveza (RBFA). Tedesco je podpisal pogodbo do konca evropskega prvenstva, ki bo prihodnje leto v Nemčiji.

Sedemintridesetletni Tedesco je pred tem vodil nemška Schalke in Leipzig ter ruski Spartak iz Moskve. Poznan je po napadalno naravnanem nogometu in ustvarjanju pritiska na tekmečevo zadnjo linijo, so zapisali na spletni strani RBFA.

"Velika čast je, da sem lahko prevzel vodenje belgijske reprezentance. Komaj čakam na ta izziv in sem zelo motiviran. Vse od prvih pogovorov sem imel dober občutek," je ob podpisu pogodbe dejal Italijan.

Zveza je decembra ustanovila posebno skupino, ki je bila odgovorna za iskanje novega selektorja. Ta bo stopil v čevlje Španca Roberta Martineza, ki je po razočaranju na svetovnem prvenstvu v Katarju ostal brez službe, kasneje pa prevzel vodenje Portugalske.

Belgija je v zadnjih letih z generacijo okoli Edena Hazarda, Kevina De Bruyna, Romela Lukaka in drugih na SP v Rusiji osvojila tretje mesto, v Braziliji leta 2014 je izpadla v četrtfinalu, na tej točki pa je izpadla tudi na zadnjih dveh evropskih prvenstvih. V Katarju se ob koncu lanskega leta ni prebila iz skupinskega dela.

Leta 2021 so rdeči vragi igrali tudi na zaključnem turnirju lige narodov, a tam osvojili četrto mesto.