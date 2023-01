Baggio šokiral s priznanjem: Jemali smo doping. Vialli je odšel prehitro, bojim se za svoje življenje.

Nekdanji italijanski nogometni reprezentant Dino Baggio, ki si je v bogati karieri delil slačilnico tudi z nedavno preminulim Gianluco Viallijem in za Azzurre zbral 60 nastopov, je razburkal javnost. Spregovoril je o dopinških sredstvih, s katerimi naj bi si tako kot še številni igralci pomagal v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, in razmišljal o tem, ali so njihovi učinki povezani s prezgodnjimi smrtmi nekdanjih nogometašev, ki jih v zadnjem obdobju žal ne manjka.

Dino Baggio v nogometu ni dosegel takšne veličine kot nepozabni as s prepoznavnim ''repkom'' Roberto Baggio, s katerim ga povezuje enak priimek, a nista v sorodu. Vseeno pa je bil eden izmed vidnejših italijanskih nogometašev v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Z mlado italijansko reprezentanco je postal evropski prvak na EP do 21 let (1992), dve leti pozneje je v finalu SP 1994 v ZDA izgubil proti Braziliji, za slovenske sosede je bilo usodno manj natančno izvajanje 11-metrovk, v klubskem svetu pa je nosil dres številnih uglednih italijanskih klubov. V zvezni vrsti je nastopal za Torino, Inter, Juventus, Parmo in Lazio ter spada med nekdanje nogometaše, ki uživajo velik ugled, njegove besede pa imajo na Apeninskem polotoku veljavo.

Zato je nedavno priznanje 51-letnega Baggia o nečednostih, ki so se dogajale v nogometu pred tremi desetletji, javnosti pa jih je zaupal v pogovoru zaradi nedavnih smrti znanih nogometašev, zelo pretreslo Italijo.

Takrat je bil prisoten doping

Dino Baggio (zgornja vrsta, drugi z desne) in Gianluca Vialli (spodnja vrsta, drugi z desne) sta sodelovala pri Juventusu. Foto: Guliverimage Baggio je odprl Pandorino skrinjico. Zanima ga, ali obstaja neposredna povezava med primeri smrti nekdanjih nogometnih asov, ki so veliko prehitro zapustili svet, in uživanjem nedovoljenih sredstev. V pogovoru za TV7 je, ko je beseda tekla o njegovem nekdanjem soigralcu Gianluci Vialliju, s katerim si je med letoma 1992 in 1994 delil slačilnico pri Juventusu, poudaril: ''Luca nas je zapustil prezgodaj. Morali bi opraviti raziskave o tem, katera sredstva smo jemali v naših nogometnih karierah. Takrat je bil vseskozi prisoten doping, treba pa se je zavedati, kako imajo lahko nekatere sestavine slab učinek na organizem. Strah me je, kaj se mi bo zgodilo. To se dogaja preveč nogometašem." Pri 51 letih se tako boji za svoje zdravje.

Pojasnil je, kako je bil v devetdesetih letih prejšnjega stoletja med nogometaši prisoten doping. Ob tem je poudaril, kako niso uživali nenavadnih stvari, ampak le ''običajne'', spomnil pa na besede nekaterih igralcev, ki so govorili o tem, kaj so jemali in kakšne težave imajo zaradi tega. Zaradi tega ga najbolj zanima, ali je telo v vsem tem času že izločilo omenjena sredstva ali pa se še zadržujejo v njihovih telesih. To bi bilo po njegovem mnenju dobro preveriti in analizirati.

Na SP 1994 je odločil srečanje med Italijo in Norveško (1:0). Foto: Guliverimage

Omenil je tudi, kako je kar nekaj ljudi spregovorilo o kemičnih sredstvih, ki so jih pred desetletji uporabljali za boljšo pripravljenost travnate površine na igriščih, v njih pa naj bi bile tudi strupene snovi.

Njegovo priznanje o tem, kako prepleten je bil vrhunski nogomet konec prejšnjega stoletja z dopingom, je dvignilo ogromno prahu, saj se v Italiji že dolgo debatira o prisotnosti nedovoljenih poživil v nogometu. V zadnjih tednih, ko sta šokirali javnosti smrti Siniše Mihajlovića (decembra je umrl zaradi levkemije) in Gianluce Viallija (pet let se je boril z rakom trebušne slinavke), še toliko bolj.