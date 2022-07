Dinamo do superpokala, Mlakar zgrešil enajstmetrovko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši zagrebškega Dinama so na svojem Maksimirju po enajstmetrovkah premagali splitski Hajduk s 4:1 in se tako veselili superpokalne lovorike.

Za Dinamo je to sedmi superpokal, Hajduk je ostal pri štirih.

Tekma se je po rednem delu končala z 0:0, pri enajstmetrovkah pa so zadeli štirje domači nogometaši, medtem ko pri gostih le eden, dva pa sta zgrešila, in sicer Jan Mlakar, ki je v igro vstopil v 70. minuti, in Josip Vuković.