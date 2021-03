Di Maria podaljšal pogodbo s PSG

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Argentinski nogometaš Angel Di Maria je podpisal enoletno podaljšanje pogodbe s francoskim prvoligašem PSG. To pomeni, da bo 33-letnik nosil barve kluba do junija 2022, so sporočili iz francoskega prvaka.