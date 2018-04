Dervišević ostaja v Mariboru do 2020

Nogometaš Amir Dervišević je podaljšal pogodbo z zdajšnjimi delodajalci pri NK Mariboru. Pogodba bi se 25-letnemu zveznemu igralcu iztekla prihodnji mesec, novo sodelovanje pa sta klub in igralec sklenila do poletja 2020.

Amir Dervišević podaljšal pogodbo z vijoličnimi do poletja 2020. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Lepi trenutki se zdaj kar vrstijo, razlogov za zadovoljstvo ne manjka. Smo v zmagoviti seriji, veliko mi pomeni, da sem pridobil trenerjevo zaupanje in pokazal, da še zmeraj lahko igram, pomagam moštvu. Vesel pa sem tudi odločitve vodstva kluba s ponujeno novo pogodbo, kar je še dodaten motiv za nadaljnje delo. Liga prvakov, evropske tekme, trofeje, toliko tega sem že doživel tukaj in želim si, da bi ob nadaljevanju sodelovanja skupaj prišli do novih uspehov," je po podpisu pogodbe za spletno stran kluba dejal Dervišević.