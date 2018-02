Odpovedan grški nogometni derbi: trener v obraz dobil rolo paprija

Garcio so prepeljali v bolnišnico z okrvavljenim obrazom, potem ko je v glavo dobil rolo papirja in padel na kolena, pišejo grški mediji. Španskega trenerja so v bolnišnici zadržali na opazovanju, varuje pa ga policija.

"Odločil sem se, da bomo zapustili stadion. V znak protesta. Na svidenje," je po incidentu dejal podpredsednik Olympiakosa Savas Teodoris glavnemu sodniku tekme Aleksandrosu Aretopulosu. Ta je dvoboj tudi uradno odpovedal dve in pol ure za tem, ko bi se ta moral začeti.

Olympiakos manager Oscar Garcia was "seriously injured" before the start of the match against PAOK when the toilet paper hit him in the face tonight. pic.twitter.com/h75rTvFikO