Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Težave za Francijo in Škotsko

Francoski nogometni reprezentant Ousmane Dembele, ki si je poškodoval koleno na sobotni tekmi proti Madžarski (1:1), je predčasno končal Euro, so sporočili iz francoske nogometne zveze (FFF). Ekipa svetovnih prvakov nogometaša Barcelone tudi ne more več zamenjati z novim igralcem.

Dembele je predčasno končal sobotno tekmo, potem ko je kot menjava za Adriena Rabiota odigral le trideset minut. Radiološki pregled je v nedeljo razkril, da bo zanj potrebno daljše okrevanje, so še zapisali pri FFF.

Škotski reprezentant Billy Gilmour je bil na testiranju na koronavirus pozitiven in je v samoizolaciji. Foto: Guliverimage

Gilmour pozitiven

V škotskem nogometnem taboru so potrdili, da je bil Billy Gilmour pozitiven na testiranju na koronavirus in tako reprezentanci ne bo mogel pomagati na odločilni torkovi tekmi s Hrvaško. Član Chelseaja je v desetdnevni osamitvi, preostali reprezentanti Škotske pa se lahko naprej pripravljajo na tretjo tekmo evropskega prvenstva. Škoti so na uvodni tekmi izgubili s Čehi (0:2), na drugi pa remizirali z Anglijo (0:0).

Preberite še: