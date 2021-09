Demba Ba kopačke postavil v kot

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Demba Ba, nekdanji napadalec angleških nogometnih klubov Chelsea in Newcastle United, je sporočil, da je končal kariero.

Šestintridesetletni senegalski reprezentant Demba Ba je v 16 sezonah igral za številne klube, tudi za West Ham, Besiktas, Šanghaj Shenhua in Basaksehir. Ima 22 nastopov za reprezentanco. Dosegel je štiri zadetke.

"Objavljam konec igralske kariere, moje srce je polno hvaležnosti. Poleg znoja in solz mi je nogomet dal polno lepih občutkov, od navijačev pa do prijateljstev, ki sem jih stkal. To bo za vedno v mojem srcu," je sporočil Demba Ba prek Twitterja.