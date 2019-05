De Rossi konec sezone zapušča Romo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rimljan De Rossi je prvo tekmo za Romo odigral oktobra 2001, ko mu je priložnost s klopi na tekmi lige prvakov ponudil takratni trener Fabio Capello.

"Osemnajst let je bil Daniele srce Rome. Od njegovega debija leta 2001 do prevzema odgovornosti, ki ga je prinesel kapetanski trak, je vedno predstavljal navijače Rome na igrišču, kar je počel s ponosom," je v izjavi za javnost povedal predsednik Rome Jim Pallotta in De Rossija označil za enega najboljših vezistov v Evropi.

"Vsi bomo točili solze, ko bo slekel dres giallorossijev na tekmi proti Parmi, toda spoštovali bomo njegovo željo, da podaljša kariero," je dodal Pallotta.

Legendarni vezist Rome naj bi kariero nadaljeval v tujini, več naj bi razkril že danes.

De Rossi je za Italijo zbral 117 nastopov, leta 2006 je bil z reprezentanco svetovni prvak. V dresu Rome je osvojil dvakrat italijanski pokal.