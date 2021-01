Črna francoska sobota. Kaj se dogaja v Marseillu in Saint Etiennu?

Navijači Marseilla so po štirih porazih v nizu izgubili potrpljenje. Iz Francije prihajajo vesti o drami pred današnjo prvenstveno tekmo proti Rennesu. Na desetine navijačev se je zbralo pred trening centrom in začelo povzročati izgrede. Tarča je predsednik kluba Jacques-Henri Eyraud. Zanimivo, na trening svojih nogometašev so prav danes vdrli tudi navijači Saint-Etienna.

Navijači Marseilla, ki veljajo za ene najbolj vročekrvnih v Franciji, so že dlje časa na bojni nogi s predsednikom kluba Jacquesom-Henrijem Eyraudom, ki je v klub prišel pred petimi leti. Zameril se jim je že takoj po prihodu v klub, ko je dejal, da je v klubu zaposlenih preveč ljudi, ki so tudi navijači Marseilla. Zaradi tega naj bi sprejemali neracionalne odločitve, 52-letni podjetnik iz v Marseillu osovraženega Pariža pa ni ostal samo pri besedah. Številne zaposlene, ki naj bi ustrezali omenjenemu opisu, je v zadnjih letih tudi odpustil.

Zdaj, ko je Marseille zapadel v rezultatsko krizo, je nezadovoljstvo še večje, navijačem pa je očitno dokončno prekipelo. Po treh zaporednih prvenstvenih porazih, vmes pa je Marseille izpadel tudi v iz pokala, se je nezadovoljstvo še povečalo, vrhunec pa očitno dočakalo danes. Na dan prvenstvene tekme proti Rennesu, ki bo danes zvečer v Marseillu, se je pred klubskim trening centrom, v katerem se nogometaši in trener Andre-Villas Boas pripravljajo na tekmo, zbralo na desetine navijačev.

Dimne bombe, zažiganje dreves ...

Prizori, ki prihajajo od tam, so dramatični. Razjarjeni pristaši Marseillla mečejo dimne bombe in povzročajo izgrede, začeli pa so tudi z zažiganjem predmetov in celo dreves. Po poročanju RMC se jih je kar nekaj uspelo prebiti tudi v trening center, a za zdaj o tem, ali so se uspeli soočiti z nogometaši Marseilla, ne poročajo. Tako ali tako je jasno, da je tarča predvsem prvi mož Marseilla, pri katerem pa se za zdaj, vsaj na uradnih kanalih, še niso oglasili. Francoska policija je medtem sporočila, da je aretirala 25 ljudi.

Francoski podprvak Marseille, ki je v zadnjih štirih prvenstvenih tekmah osvojil vsega točko, je trenutno na šestem mestu prvenstvene lestvice. Marseille, edini francoski klub, ki je postal evropski prvak (zmagal je leta 1993), je sicer desetkratni francoski prvak, na novo prvenstveno lovoriko pa čaka že od leta 2010. Marseille je v tej sezoni nastopal tudi v ligi prvakov in se od Evrope poslovil po skupinskem delu tekmovanja. V skupini skupaj z Manchester Cityjem, Portom in Olympiacosom je zasedel zadnje mesto.

Na trening so prišli tudi navijači Saint Etienna

Naključno, ampak do vdora navijačev je prav danes prišlo tudi pri Saint Etiennu, še enemu francoskemu velikanu v krizi, ki je trenutno šele na 16. mestu prvenstvene razpredelnice in na novo prvenstveno zmago čaka že sedem tekem.

Desetkratne francoske prvake, pri katerih je pred časom igral slovenski reprezentant Robert Berić, je danes na treningu pred nedeljskim gostovanjem pri Nici obiskalo nekaj deset zagrizenih navijačev (tudi pristaši Saint Etienna veljajo za ene najbolj gorečih v Franciji).

Obkrožili so nogometaše Saint Etienna in jim zabičali, naj začnejo igrati bolje. Do fizičnih obračunov, kot poročajo, ni prišlo.

