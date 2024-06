Urugvaj zakuril petardo in na stežaj odprl vrata izločilnih bojev

Nogometaši Urugvaja so sinoči v tekmi drugega kroga skupine C na južnoameriškem prvenstvu s 5:0 odpravili Bolivijo in krog pred koncem predtekmovanja naredili velik korak proti četrtfinalu. Na drugi tekmi te skupine je Panama z 2:1 premagala ZDA.

Kljub visoki zmagi si Urugvajci uradno še niso potrdili nastopa v izločilnih bojih, a so izredno blizu. Pred tretjim krogom imajo na vrhu 6 točk, ZDA in Panama sta pri treh, medtem ko je Bolivija brez.

Toda v zadnjem krogu se bo Urugvaj meril z ZDA, Panama pa z Bolivijo, tako da kljub zelo majhnim možnostim drugačnega razpleta, Urugvaj vseeno še nima potrjenega četrtfinala.

A sodeč po tokratni predstavi na stadionu MetLife v New Jerseyju ne bodo imeli veliko težav z gostitelji pokala Amerik. Proti Boliviji so tekmi nadzorovali od začetka do konca, prav tako pa so tekmecem nasuli pet golov.

V prvem polčasu sta zadela Facundo Pellistri (8.) in Darwin Nunez (21.). V drugem polčasu pa so ob koncu zmago potrdili Maximiliano Araujo (77.), Federico Valverde (81.) in Rodrigo Bentancur (89.).

Poraz Američanov

Gostitelji prvenstva Američani pa so v Atlanti doživeli prvi poraz na tem turnirju. Na stadionu Mercedes-Benz so že v 18. minuti ostali brez Timothya Weaha, ki je bil po ogledu videoposnetka izključen. Kljub temu so Američani le štiri minute zatem s sijajnim strelom Folarina Baloguna z roba kazenskega prostora in s pomočjo vratnice povedli.

Toda hitro so nogometaši Paname izenačili, že v 26. minuti je bil natančen Cesar Blackman. Prve tri točke Panamcem je v 83. minuti priigral Jose Fajardo. Tudi slednji so sicer zadnje minute odigrali brez izključenega Adalberta Carrasquilla.