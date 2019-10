Conte jezen na Skomino: Prosil sem ga le eno stvar

Milanski Inter, ki je v italijanskem prvenstvu do zdaj nanizal same zmage (6), je na torkovem derbiju na Camp Nouu ostal brez točk. Milančani so povedli z 1:0, nato pa so domači v drugem polčasu na krilih Luisa Suareza zadeli dvakrat in Italijanom prizadejali prvi poraz v sezoni. Trener Interja je po tekmi dejal, da so si zaslužili več, pritoževal pa se je tudi nad sojenjem.

Italijani so že v tretji minuti povedli prek Lautara Martineza in v prvem polčasu narekovali tempo, v drugem polčasu pa so domači na krilih Luisa Suareza preobrnili izid in na koncu zmagali z 2:1. Urugvajski napadalec je dosegel oba zadetka, tudi odločilnega v 84. minuti, ko je izkoristil podajo Leo Messija in še drugič premagal Samirja Handanovića.

"Zaslužili smo si več," je po tekmi povedal trener črno-modrih Antonio Conte. "Videl sem stvari, ki mi že od samega začetka niso bile všeč, a nočem govoriti o tem," se je nekaj sekund še zadrževal trener Interja, nato pa le odprl dušo in jih napel slovenskim sodnikom na čelu z Damirjem Skomino.

Ni veliko manjkalo in Conte bi predčasno zaključil s srečanjem. Foto: Reuters

"Govorimo o enem najboljših v Evropi"

"Sodniki imajo na majici našitek z besedo "spoštovanje" in to je edina stvar, ki sem ga prosil. Spoštovati bi moral tiste, ki pridejo na tako gostovanje in iščejo pozitiven rezultat," je bil poln kritik na sojenje Skomine, ki je med tekmo Italijanu pokazal tudi rumeni karton, ob tem pa mu zagrozil, da ga ob naslednji priložnosti poslal na tribune.

"Govorimo o sodniku, ki je sodil finale lige prvakov, o enem najboljših v Evropi, ki se nikakor ne bi smel zmesti na Camp Nouu," je še dodal jezni italijanski strokovnjak.

Barcelona je po dveh zadetkih Luisa Suarezav drugem polčasu prišla do zmage nad Interjem. Foto: Reuters

Utrujeni Inter na koncu predal orožje

Inter po dveh krogih ostaja pri eni sami točki, kar je vse prej kot dober začetek. "V prvem polčasu smo igrali res dobro in Barcelono spravljali v težek položaj, v drugem so bili boljši domači. Nekaj naših igralcev je bilo močno utrujenih, to je že šesta tekma v nekaj dneh. Menim, da poraz ni pravičen, a nič še ni izgubljenega. Vemo, kaj moramo storiti, da postavimo stvari na pravo mesto," je še sklenil Conte.

Trener Barcelone: Inter je dokazal, da je izjemna ekipa Povsem drugače kot Conte je tekmo videl trener Barcelone Ernesto Valverde: ''Vem, kaj je rekel Conte, a sam menim, da je rezultat povsem pravičen. Inter je dokazal, da je izjemna ekipa, a v drugem polčasu smo dvignili tempo in to je na koncu prevesilo tehtnico v našo korist,'' je bil s tremi točkami zelo zadovoljen španski trener. Valverde ni pozabil pohvaliti Lionela Messija, ki se po poškodbi počasi vrača v najboljšo formo: ''Messi je igralec, ki naredi razliko. Še vedno ni najbolje pripravljen, a že tak je za nas zelo pomemben, poglejte si le podajo za zmagoviti zadetek.''

