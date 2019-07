Cocu nasledil Lamparda na klopi Derby Countyja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji nizozemski reprezentant Phillip Cocu je nasledil Franka Lamparda na klopi Derby Countyja. V četrtek je Lampard, ki je za angleško izbrano vrsto zbal 106 nastopov in dosegel 29 golov, postal trener Chelsea.

Oseminštiridesetletni Cocu je z Derbyjem, članom angleške drugoligaške druščine podpisal štiriletno pogodbo. Za nizozemsko reprezentanco je zbral 101 nastop in igral tudi v finalu svetovnega prvenstva 2010, kjer je Španija zmagala z 1:0. Lovorike je osvajal v domačem prvenstvu in v Španiji, kot trener pa je PSV Eindhoven vodil do treh državnih naslovov. Nazadnje je treniral turški Fenerbahče.