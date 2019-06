Čile v pripravah na obrambo naslova tesno zmagal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Čila so v pripravah na obrambo naslova pokala Amerike, ki so ga osvojili dvakrat v nizu, v domači La Sereni z 2:1 (0:1) premagali Haiti. Za gostitelje sta bila uspešna Eduardo Vargas (69. minuta) in Jose Pedro Fuenzalida (71.), goste pa je v vodstvo popeljal Frantzdy Pierrot (25.).