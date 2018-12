Chelseajevi navijači poskrbeli za nov incident

V Budimpešti so manjšinski privrženci Chelseaja peli antisemitske pesmi, ki so bile namenjene judovskim navijačem Tottenhama, poročajo tuje tiskovne agencije.

Chelsea je v sporočilu za javnost zapisal, da so dejanja osramotila klub.

"Antisemitizem in vse druge oblike sovraštva so ostudne. V Chelseaju za to ni prostora, prav tako ne v drugih skupnostih. To smo večkrat poudarili jasno in glasno," sporoča Chelsea in obljublja ukrepe proti tistim, ki so prepevali neprimerne pesmi.

Na Madžarskem je dvoboj med Vidijem in Chelseajem spremljalo veliko število navijačev modrih. Foto: Reuters

Prvi incident se je zgodil v soboto na prvenstveni tekmi med Chelseajem in Manchester Cityjem, ko naj bi več navijačev londonskega kluba z rasističnimi gesli obkladalo napadalca Cityja Raheema Sterlinga. Londonski klub je štirim navijačem izrekel prepoved vstopa na tekme.