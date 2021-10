Chelsea k novincu po ohranitev prvega mesta

Krog bosta v standardnem sobotnem zgodnjepopoldanskem terminu odprla Watford in Liverpool. Isti dan bosta na delu tudi velikana iz Manchestra in pa aktualno vodilno moštvo lige. Nedelja bo ponudila prvo srečanje Newcastla po tem, ko so ga prevzeli novi bogati lastniki, krog pa bosta v londonskem obračunu sklenila Arsenal in Crystal Palace.

Angleško prvenstvo, 8. krog Sobota, 16. oktober:

13.30 Watford – Liverpool

16.00 Aston Villa – Wolverhampton

16.00 Leicester City – Manchester United

16.00 Manchester City – Burnley

16.00 Norwich City – Brighton

16.00 Southampton – Leeds United

18.30 Brentford – Chelsea Nedelja, 17. oktober:

15.00 Everton – West Ham United

17.00 Newcastle United – Tottenham

21.00 Arsenal – Crystal Palace