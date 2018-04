Čeferin si je najbolj komentiran prekršek pogledal kar 50-krat

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je Buffonove besede (v žaru "borbe" je glavnega sodnika Michaela Oliverja obtožil, da ima namesto srca v prsih koš za smeti) označil za preostre. Diplomatsko je sicer dejal, da kot nekdanji nogometaš razume njegov čustveni odziv, da pa njegove besede niso bile primerne in da jih ne bi smel izreči.

Spregovoril je tudi o predvideni časovnici uporabe videoanalize VAR v ligi prvakov. Napovedal je, da bi sistem lahko uvedli v sezoni 2019/2020 in na evropskem prvenstvu stare celine leta 2020, že prej pa ga bodo sodniki uporabljali na junijskem svetovnem prvenstvu v Rusiji.

Novo tehnologijo že zdaj preizkušajo na državnih prvenstvih Nemčije, Italije in Portugalske, medtem ko naj bi jo v elitni španski ligi uvedli v prihodnji sezoni.

Cristiano Ronaldo je zadel enajstmetrovko, ki je v zadnjem času sprožila največ polemik v svetu nogometnih navdušencev. Foto: Reuters

Pri opisovanju uvedbe videoanalize v ligi prvakov si je prvi mož Uefe pomagal z avtomobilistično metaforo. "Liga prvakov je kot vožnja s ferrarijem ali porschejem. Ne moreš ju voziti brez izkušenj, potrebuješ prakso, testiranja zunaj steze in vsi, ki so za krmilom, morajo obvladati mehanizem delovanja. Nikamor se nam ne mudi," je poudaril.

Dejal je še, da uporaba videoanalize na povratni četrtfinalni tekmi v ligi prvakov med moštvoma Real Madrid in Juventus sodnikom ne bi bila v nikakršno pomoč, saj so mnenja o upravičenosti ali neupravičenosti dosojene enajstmetrovke v 93. minuti tekme kljub večkratnim ogledom posnetka še vedno deljena. Enajstmetrovko je uspešno izpeljal Cristiano Ronaldo. Sam si je posnetek ogledal kar 50-krat, pa ni prišel do sklepa oz. ga ni delil z javnostjo.

Videoanaliza bi bila po mnenju Čeferina uporabnejša pri razveljavljenem golu na tekmi med Manchester Cityjem in Liverpoolom.

Collina z vso podporo

Čeferin se je zavzel tudi za Pierluigija Collino, ki je pri Uefi odgovoren za izbiro sodnikov in je na račun sodnika Oliverja v zadnjih dneh slišal tudi marsikatero pikro besedo. "Collina je velik profesionalec in ima vso mojo podporo. Tako kot trener izbere igralce, on izbere najboljše sodnike. Vedno lahko pride do polemik," je dejal Čeferin, ki meni, da ni potrebe po spremembi sistema za imenovanje sodnikov.

Celoten intervju s Čeferinom si preberite na povezavi.