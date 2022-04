Če je mogoče soditi po zgodovini, se angleškemu velikanu ne piše nič dobrega

Danes se bosta na prvi tekmi finala pred finalom v ligi prvakov v Etihadu v velikem derbiju pomerila velikana Manchester City in Real Madrid. Čeprav bo šlo za obračun trenutno dveh izmed najbolj vročih in uspešnih zasedb v Evropi, pa dozdajšnji dosežki v ligi prvakov, če bi sodili po njih, kažejo drugačno zgodbo, saj se bosta pomerili najuspešnejša zasedba lige prvakov in ekipa, ki kljub zvezdniški zasedbi še nikoli v zgodovini ni posegla po evropskem vrhu.

V prvem polfinalu lige prvakov se bosta danes srečala Manchester City in Real Madrid. Vodilni ekipi angleške oziroma španske lige sta trenutno v izjemni formi, zato se nogometni navdušenci po vsem svetu nadejajo pravega spektakla. Poleg zvezdniškega obračuna na zelenici pa bo to obračun tudi dveh izjemnih nogometnih strategov Pepa Guardiole in Carla Ancelottija, ki se pred prvim sodniškim žvižgom dobro zavedata, da je pred obema zahtevna naloga.

Če bi sodili le po zgodovini, bi bil absolutni favorit tega polfinala Real Madrid, ki je s 13 osvojenimi naslovi najbolj zmagovita ekipa v zgodovini lige prvakov. Na drugi strani Manchester City kljub zvezdniški zasedbi v svoji zgodovini še ni prišel do tako želene lovorike. A zgodovina tokrat ne bo pomembna, odločila bo trenutna pripravljenost, ki pa je na obeh straneh trenutno na visoki ravni.

Carlo Ancelotti je v svoji trenerski karieri trikrat osvojil ligo prvakov. Foto: Guliverimage

Guardiola opozoril na zgodovino, a ...

Guardiola Real dobro pozna še iz časov, ko je bil trener Barcelone. "Proti Realu bomo morali biti res previdni. Fantom sem rekel: 'Uživajte in pripravite se na tekmo. To bi bila lahko za vas enkratna izkušnja, nikoli se ne ve.' Nima smisla igrati te tekme, če ne bomo uživali, moramo biti to, kar smo," je pred tekmo dejal Guardiola, ki bo poskušal City vendarle popeljati do prvega evropskega naslova. S sinjemodrimi si želi nadaljevati zmagoviti niz, ki bo bogati klub iz Manchestra še bolj zasidral med velikane evropskega nogometa.

"Ko zmagaš, se oprhaš, prespiš in greš dalje. Tega se še učimo. To sem čutil kot mlad fant pri Barceloni in to poskušamo zgraditi tudi zdaj. Želimo si zgraditi kulturo, kjer moramo zmagati na vsaki tekmi. Zgodovina je zgodovina, tega ni mogoče spremeniti, a to bo nova tekma, 11:11. O zgodovini zdaj ne želimo razmišljati in razpravljati. Čeprav je Carlo izvrsten trener, ne bova midva odločila srečanja, ampak ga bodo igralci," je bil jasen Guardiola, ki je sicer v svoji trenerski karieri dvignil dva pokala lige prvakov, a oba še kot trener Barcelone.

Joao Cancelo zaradi kazni zaradi kartonov ne bo smel igrati. Foto: Reuters

Za Manchester City bo to tretji polfinale, v prvem so nastopili leta 2016, ko jih je izločil ravno Real Madrid s skupnim izidom 1:0. A sinjemodri so se Realu pozneje maščevali, potem ko so jih v sezoni 2015/16 izločili v osmini finala. Guardiola ima pred obračunom nekaj težav z obrambo, saj Joao Cancelo zaradi kazni ne sme nastopiti, Kyle Walker, John Stones in Nathan Ake pa imajo težave z nekaj manjšimi poškodbami. "Videli bomo, kako se bodo počutili. Z njimi bom govoril in se odločil tik pred srečanjem," je v povezavi s tem dejal 51-letni strateg.

Pred imenom in nastopom Davida Alabe je pred polfinalom velik vprašaj. Poškodoval se je na zadnji tekmi španskega prvenstva prejšnji teden. Foto: Reuters

A skrbi nima le Guardiola, temveč tudi trener Reala Carlo Ancelotti. Težave v španski zasedbi imajo David Alaba, Casemiro in tudi Ferland Mendy, čeprav naj bi bil ta po besedah Italijana pripravljen na igro. "Glede na to, da v ligi prvakov ni več pravila doseženega gola v gosteh, pomeni, da nas čaka še toliko bolj odprta igra. Vseh 180 minut bomo morali igrati odlično. V teh stopnjah tekmovanja te preveva miks čustev, tako veselja, ker si tako blizu finala, in hkrati skrbi, ker te čaka obračun s tako močnim tekmecem," je razkril Ancelotti.

"Na začetku sezone nas ni nihče uvrščal med favorite. Vedno sem rekel, da se bomo borili, in to bomo naredili tudi na naslednji tekmi in naslednji teden. A vsi vemo, da uvrstitev v polfinale za Real preprosto ni uspeh. Pomemben del tekme bo dobra obramba. To je povsem preprosto. Potem ko bomo osvojili žogo, moramo pokazati svojo kakovost. Mislim, da na obeh straneh ni kakih skrivnosti in tako bo tudi danes. Edini dvom, ki ga še imam, je ta, ali naj zaigramo z dvema ali tremi napadalci. O tem moramo še razmisliti, saj tako Rodrygo kot Camavinga v zadnjem času igrata odlično. To je moj edini vprašaj," je svoje načrte razkril Italijan na klopi Reala.

Manchester City se v obračun podaja s popotnico visoke zmage v premier ligi, kjer je v soboto s 5:1 odpihnil Watford, Real Madrid pa je imel več časa za pripravo, saj je zadnjo tekmo odigral prejšnjo sredo, ko je z zmago nad Osasuno (3:1) verjetno naredil odločilen korak proti novemu naslovu španskega prvaka.

Liga prvakov, polfinale, prva tekma: Torek, 26. april, Etihad:

21.00 Manchester City - Real Madrid



Verjetni začetni postavi:

Man City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Zinchenko; Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Jesus, Sterling

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Marcelo; Kroos, Camavinga, Modrić; Valverde, Benzema, Vinicius Junior

