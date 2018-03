Capello ni več trener na Kitajskem

Po manj kot letu dni je italijanski nogometni strateg Fabio Capello zaključil svojo kitajsko epizodo. Capello ni več trener ekipi Jiangsu Suning, so danes sporočili iz moštva, na trenerskem mestu bo Italijana nasledil Romun Cosmin Olaroiu.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski strateg Fabio Capello je kitajsko ekipo prevzel junija 2017 in podpisal leto in pol dolgo pogodbo ter s svojim delom preprečil selitev kluba iz province Nanjing v nižjo ligo.

Na trenerskem položaju kitajskega prvoligaša ga bo nasledil Romun Cosmin Olaroiu. Foto: Reuters

Italijan je pred tem bdel tudi nad ekipami, kot so Juventus Torino, Milan in Real Madrid, dejaven pa je bil še na klopi angleške in ruske reprezentance.