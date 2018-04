Nekdanji kralj trenerjev, ki jo je zagodel tudi Sloveniji, je rekel: Dovolj

Fabio Capello

Legendarni nogometni trener Fabio Capello odhaja v pokoj. Enainsedemdesetletni Capello je konec marca izgubil mesto trenerja v klubu Jiangsu Sunning na Kitajskem, to pa je bila tudi njegova zadnja zaposlitev. V karieri se lahko pohvali s številnimi uspehi in lovorikami. Po bleščeči igralski karieri si je kot trener ustvaril zavidanja vreden sloves.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav so ga italijanski mediji videli za krmilom italijanske reprezentance, je Fabio Capello spretno odbijal ponudbe in dejal, da mu je bilo selektorsko delo v Angliji in Rusiji v karieri povsem dovolj.

Tako se je veselil četrtega naslova državnega prvaka kot trener AC Milana. Foto: Reuters

Največji uspehi: Kot igralec:

Roma: 1x italijanski pokal

Juventus: 3x italijanski prvak

Milan: 1x italijanski prvak, 1x italijanski pokal Italijanska reprezentanca: 32 tekem (8 golov) Kot trener:

Milan: 4x italijanski prvak, 3x italijanski superpokal, 1x evropski prvak, 1x evropski superpokal

Real Madrid: 2x španski prvak

Roma: 1x italijanski prvak, 1x italijanski superpokal

Juventus: 2x italijanski prvak (lovoriki pozneje odvzeti)

Veselje Capella po zmagi nad Slovenijo leta 2010 v Port Elizabethu. Foto: Reuters Ko je bil selektor treh levov, je na SP 2010 preprečil Kekovi četi, da bi se prebila med 16 najboljših. V odločilni tekmi za napredovanje v osmino finala je Anglija premagala Slovenijo z 1:0. V osmini finala je nato naletel na premočno nemško oviro.

Z Anglijo se je dve leti pozneje uvrstil na evropsko prvenstvo na Poljskem in v Ukrajini, a zaradi spora po odvzemu kapetanskega traku Johnu Terryju zapustil vroči, a dobro plačani stolček še pred začetkom tekmovanja.

Capello, ki se je rodil pred 72 leti v neposredni bližini Slovenije (Škocjan ob Soči), je v bogati karieri vodil tudi Milan, Real Madrid, Romo in Juventus, največje uspehe pa je dosegel z Milanom, s katerim je osvojil ligo prvakov in štiri naslove italijanskega prvaka.

Kot angleški in ruski selektor je bil med najbolje plačanimi trenerji na svetu, zdaj pa bo med najboljše plačanimi analitiki in komentatorji na televiziji, saj se za njega potegujejo mnoge medijske hiše, ki ga potrebujejo za delo med svetovnim prvenstvom v Rusiji.

"Izkušnja na Kitajskem je bila zelo zanimiva. Tam se igra drugačen nogomet. Največ težav sem imel s komunikacijo. Vedno sem imel pri sebi prevajalca, tako pa je težko prenašati navodila igralcem," je povedal v pogovoru za radijsko postajo Anch'io Lo Sport.