Burdisso športni direktor Boce Juniors

Nekdanji argentinski nogometni reprezentant Nicolas Burdisso je postal športni direktor Boce Juniors, za katero je tudi igral, vse dokler ga pot ni vodila v Italijo, kjer je pustil velik pečat. Igral je za Inter, Romo, Genoo in Torino.

Burdisso je v klub prišel le tri dni po tem, ko se je klub razšel s trenerjem Guillermom Barrosom Schelottom, ki ekipe ni uspel pripeljati do naslova zmagovalca pokala libertadores, v finalu v Madridu je z 1:3 izgubila proti največjemu "sovražniku", mestnemu tekmecu, River Platu.

Tako bo prva naloga Burdissa, da najde novega trenerja, argentinski mediji poročajo, da naj bi bila glavna favorita za to mesto nekdanji brazilski selektor Luiz Felipe Scolari in Jose Pekerman, ki je v svoji karieri že bil argentinski in kolumbijski selektor.

"Imamo povsem izdelan profil trenerja, ki ga potrebujemo," je na novinarski konferenci dejal Burdisso in izrazil zadovoljstvo, da se je po 14 letih vrnil v klub, ki ga je izstrelil med zvezde.

Burdisso je za Argentino odigral 49 tekem, nastopil je tudi na svetovnih prvenstvih leta 2006 in 2010. Še pred tem je igral za olimpijsko reprezentanco, ki je leta 2004 v Atenah osvojila zlato kolajno.